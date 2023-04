Lo shock di Micol Incorvaia dopo la fine del Grande Fratello Vip | cosa è successo

L’ex gieffina Micol Incorvaia ha raccontato i fan che la fine del Grande Fratello Vip non è facile per lei da affrontare. Una mattina ha provato un forte shock.

Anche dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, si continua a parlare dei protagonisti che per circa sette mesi hanno abitato nella casa più spiata e blindata d’Italia. La settima edizione è terminata poche settimane fa con la vittoria di Nikita Pelizon, ma un personaggio molto noto di questa edizione è stata anche Micol Incorvaia. La giovane influencer ha conquistato una larga fetta di pubblico ed è arrivata comunque in finale, piazzandosi sesta.

In questi giorni dopo il reality, si sta parlando molto di come stanno affrontando gli ex vipponi il ritorno alla vita reale. Si è parlato della molestia subita da Oriana Marzoli in discoteca a causa di un fan maleducato e dell’esplosione d’ira di Davide Donadei quando ha visto la ex ragazza baciare un altro, che lo ha portato a distruggere tutti gli oggetti che aveva a tiro e quindi a farsi male.

Per alcuni concorrenti, quindi, il rientro non è stato facile e vale anche per Micol Incorvaia, che ha raccontato dello shock che ha subito una mattina quando si è risvegliata nella sua vecchia stanza, che adesso a stento riconosce.

Micol Incorvaia, il risveglio traumatico

La bella Micol Incorvaia è rimasta nella casa del Grande Fratello Vip per circa cinque mesi e, adesso che è tornata alla vita di tutti i giorni, riprendere il ritmo per lei non è semplice. Lo ha spiegato ai fan attraverso alcune stories su Instagram, dove ha raccontato di essere rimasta scioccata quando il suono del citofono l’ha svegliata all’improvviso una mattina.

Si trattava solo del corriere che doveva consegnarle un pacco, ma per la giovane influencer è comunque stato uno shock. “Sono sconvolta per essermi svegliata così presto, perché il fattorino di Amazon ha deciso di suonare alle 9.30, così mi ha obbligata a scendere dal letto e a perdere il sonno […] Sapete, non ho ancora ripreso i ritmi della vita normale da quando sono uscita dalla Casa, quindi non è che me la sto vivendo proprio benissimo“.

La sorella di Clizia Incorvaia ha poi spiegato che tornare a vivere nella sua vecchia casa è difficile perché quasi non la riconosce più dopo così tanto tempo. “In questi 5 mesi ho perso anche il controllo della mia stanza che adesso è diventata un deposito. Quindi passerò i prossimi giorni a sistemare quel delirio che adesso ho ancora il coraggio di chiamare stanza“.