Beetlejuice 2: Monica Bellucci e Justin Theroux si aggiungono al cast

Grandi novità per il sequel di Beetlejuice: il cast si allarga e anche gli attori Monica Bellucci e Justin Theroux sono stati scelti.

Certamente, Beetlejuice è uno dei classici degli anni ’80 più noti, nonché uno dei film più apprezzati di Tim Burton. Si tratta di una commedia horror che racconta di una coppia che muore in un incidente stradale e da allora continua a infestare la casa dove vivevano. Dato che sono diventati fantasmi da poco, si rivolgono al demone Beetlejuice per imparare a perseguitare la nuova famiglia che ora vive nella loro vecchia villa.

Il film fu un successo e ha portato a diversi altri adattamenti, tra videogiochi, musical e una serie animata. Pochi mesi fa è stato dichiarato ufficialmente che verrà prodotto anche un sequel. Della trama non si sa molto, ma si sa che in queste settimane si sta formando il cast.

Jenna Ortega, ormai abituata al genere horror dopo Mercoledì e Scream, è stata reclutata di recente, ma non finisce qui. Da poco è stato dichiarato che anche Monica Bellucci e Justin Theroux si sono uniti al cast.

Beetlejuice 2, dopo Jenna Ortega anche Monica Bellucci e Justin Theroux

Come riportato da Deadline e da Hollywood Reporter, Justin Theroux e Monica Bellucci sono ufficialmente entrati a far parte della produzione di Beetlejuice 2. Il cast non è ancora al completo e sarà certamente molto interessante: si sa che ci sarà anche Michael Keaton, che riprenderà il ruolo originale del protagonista del 1989. Insieme a lui, anche Winona Ryder e Catherine O’Hara dovrebbero recuperare i loro vecchi ruoli di Lydia e Delia Deetz.

Il film sarà diretto ancora da Tim Burton, che tornerà alla regia dopo quattro anni di assenza, dai tempi di Dumbo, live action Disney. Il regista ha scelto come protagonista proprio Jenna Ortega, con cui ha già lavorato nella serie Mercoledì, che ha consacrato la giovane attrice a idolo di bambini e adolescenti. In Beetlejuice 2 interpreterà la figlia di Lydia.

Per quanto riguarda le new entries Justin Theroux e Monica Bellucci, si sa che l’attrice sarà la moglie di Beetlejuice, mentre non si sa ancora quale ruolo avrà lui. Il progetto è ancora in via di sviluppo e non si conosce ancora la trama o se avrà un altro titolo più definito. Per ora, Tim Burton ha lanciato solo la probabile data di uscita al cinema: il 6 settembre 2024.