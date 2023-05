“Quel pazzo venerdì”, avrà un sequel! Preparatevi a rivedere Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis di nuovo insieme

È ufficiale, Quel pazzo venerdì avrà finalmente un sequel. Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis torneranno insieme a farci ridere in uno dei film Disney più belli di sempre, cosa succederà questa volta? C’entrerà di nuovo un “biscottino della fortuna”?

Dopo vent’anni dall’uscita di Quel pazzo venerdì, finalmente la Disney ha accolto la richiesta dei fan e ha confermato che il sequel del film ci sarà. Le due attrici principali, Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, rivestiranno i panni rispettivamente di Anna e Tess Coleman. Ecco cosa sappiamo in merito.

Quel pazzo venerdì (Freaky Friday), si basa sul romanzo, A ciascuno il suo corpo, scritto da Mary Rodgers. Di questa storia ci furono diversi riadattamenti cinematografici, ma quello che ottenne maggior successo è stato appunto il film della Disney, il quale ha sbancato al botteghino, anche grazie alla bravura del cast che prese parte all’epoca.

Quel pazzo venerdì…

Quel pazzo venerdì, è un film di Mark Waters, marchiato Disney, uscito nel 2003 che fece un successo notevole. Tutti gli adolescenti di quell’anno elogiarono la storia, tant’è che il titolo originale fu usato in un film horror, in onore della fortunata storia. Il cast del primo Freaky Friday era composto da Lindsay Lohan, Jamie Lee Curtis, Mark Harmon, Chad Michael Murray, Harold Gould, Rosalind Chao e così via.

La sinossi ufficiale di Quel pazzo venerdì recitava: “Una donna single e la figlia teenager non potrebbero essere diverse. Due biscotti della fortuna regalati ad un ristorante cinese cambieranno per sempre il loro destino”. Oltre alla bravura della performance delle due attrici protagoniste, tutti ricorderanno il fantastico assolo di chitarra della Lohan che movimentò la storia a tal punto da farle vincere il riconoscimento di “Miglior performance rivelazione femminile” agli MTV Movie Award.

Quel pazzo venerdì 2…

Quel pazzo venerdì, uscito nel 2003 con protagoniste Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis è rimasto nel cuore non solo della mia generazione, ma anche nelle nuove, tant’è che ad ogni apparizione pubblica delle due attrici, c’è sempre stato qualcuno che ha chiesto quando ci sarebbe stato il sequel. Finalmente, dopo tante richieste, la Disney, nell’era dell’amarcord, (vedi Beetlejuice, Avatar, Dirty Dancing e altri ancora), ha accettato la richiesta dei fan, ufficializzando la lavorazione di Quel pazzo venerdì 2.

La prima a chiedere a grande voce il sequel di Quel pazzo venerdì è stata Jamie Lee Curtis in persona la quale ha riferito che durante una sua ultima apparizione pubblica nel 2022, ha ricevuto talmente tante richieste dai fan che appena è rientrata a casa: “…ho chiamato i miei amici della Disney e ho detto: ‘Credo che ci sia un film da fare’.”

Ovviamente essendo tutto agli arbori, non abbiamo ulteriori notizie, se non che le due protagoniste ci saranno, mentre per tutto il resto, cast, titolo e trama dovremmo aspettare i mesi successivi.