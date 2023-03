Damaged, il nuovo film con Samuel L. Jackson e Vincent Cassel

Gli attori Samuel L. Jackson e Vincent Cassel reciteranno insieme in Damaged, nuovo thriller poliziesco.

Come riportato da Deadline, è ufficiale che Samuel L. Jackson e Vincent Cassel saranno i protagonisti di Damaged, nuovo thriller dai tratti polizieschi diretto Terry McDonagh. I due sono tra gli attori più famosi di Hollywood e hanno vinto entrambi premi molto importanti durante la propria carriera.

Samuel L. Jackson ha lavorato soprattutto con Spike Lee e Quentin Tarantino (che si sta preparando per il suo decimo e forse ultimo film) e ha vinto l’Oscar alla carriera nel 2022. I suoi film più famosi sono senza dubbio Pulp Fiction, del 1994, e The Hateful Eight nel 2015. Ha anche partecipato alla saga di Star Wars, interpretando il Maestro Jedi Mace Windu.

Anche Vincent Cassel è solito lavorare in film molto violenti. L’attore francese, ex marito di Monica Bellucci, infatti, ha recitato in Derailed – Attrazione letale, Sheitan e La promessa dell’assassino. Inoltre, è stato il protagonista insieme a Salma Hayek de Il racconto dei racconti, film di Matteo Garrone ispirato alle fiabe dei Fratelli Grimm.

Con Damaged, i due lavoreranno insieme per la prima volta. Ecco tutte le informazioni che abbiamo su questo nuovo film.

Damaged, Samuel L. Jackson e Vincent Cassel in un nuovo thriller

Ancora non si conosce la data di uscita al cinema di Damaged, ma si sa che sarà diretto da Terry McDonagh (che ha lavorato anche ad alcuni episodi di Breaking Bad) e prodotto da Paul Aniello e Roman Kopevelich della Red Sea. I due hanno dichiarato per Deadline di tenere particolarmente a questo progetto e che lo tenevano in cantiere già da alcuni anni.

La trama si concentra su un poliziotto di Chicago che si trasferisce in Scozia per indagare su una serie di omicidi che ricordano molto alcuni perpetrati alcuni anni prima da un serial killer mai catturato, che potrebbe essere tornato. Tra le vittime di questo assassino c’è anche la fidanzata del poliziotto, che quindi cerca vendetta.

Ancora non si sa quali ruoli si divideranno i due attori, se saranno il poliziotto o l’assassino. Si sa, però, che il resto del cast sarà composto da Kate Dickie, Gianni Capaldi e John Hannah, che vantano già un discreto curriculum nel mondo del cinema. Il trailer non è stato ancora rilasciato.