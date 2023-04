Flash: il nuovo trailer mostra un nuovo Batman | Micheal Keaton impazzisce

The Flash. Il nuovo film con Ezra Miller e Ben Affleck, ci introduce anche ad un nuovissimo e pazzissimo Batman interpretato da Micheal Keaton. Ecco il trailer.



È stata una lunga strada verso lo schermo delle sale cinematografiche per The Flash, ma il supereroe più veloce della DC Comics è finalmente pronto per debuttare nei cinema. Il film sarà proiettato per la prima volta al CinemaCon di Las Vegas. Per il resto di noi che non sono riusciti a vivere in America, c’è almeno un nuovissimo trailer del film, con Ezra Miller nei panni di Barry Allen, ovvero Flash, Sasha Calle, Michael Shannon, Ben Affleck e Michael Keaton, che tornano in diverse versioni al ruolo di Batman per la prima volta in oltre 30 anni.

Diretto da Andy Muschietti, il film promette di riconfigurare l’universo cinematografico della DC mentre James Gunn e Peter Safran prendono il comando come nuovi co-CEO della compagnia. E il nuovo trailer presenta tonnellate di azione con Supergirl, più Flash, più Batmen e Zod, oltre a Keaton offre una nuova variazione sulla sua linea classica dal Batman di Tim Burton dell’89: “Vuoi impazzire? Diventiamo matti. “.

Trama di The Flash

Oltre alla ripresa dell’iconica battuta del film di Batman di Tim Burton, a creare l’hype per questo film è anche la promessa di riscrivere la modalità di esecuzione della retorica tipica della DC Comics.

La sinossi ufficiale del film recita così: “I mondi si scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e scambiare gli eventi del passato. Ma quando il suo tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato minacciando l’annientamento e non ci sono Super Eroi a cui rivolgersi. A meno che Barry non riesca a far uscire dalla pensione un Batman molto diverso e a salvare un kryptoniano imprigionato…anche se non quello che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l’unica speranza di Barry è correre per la sua vita. Ma il sarificio estremo sarà sufficiente a resettare l’universo?”.

Non ci resta che aspettare con trepidazione l’uscita del film così come abbiamo aspettato un futuro che rivedeva Micheal Keaton nei panni del supereroe più . raccontato dell’universo DC. Il film uscirà nelle sale il 15 giugno.