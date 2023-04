White House Plumber, la nuova serie tv dove Woody Harrelson e Justin Theroux

HBO ha rilasciato il trailer della nuova miniserie White House Plumber, che ripercorre i retroscena dello scandalo Watergate insieme a Woody Harrelson e Justin Theroux.

Il 1° maggio uscirà White House Plumber, una nuova miniserie che si concentrerà sul mondo della politica negli Stati Uniti. HBO, infatti, ha deciso di ripercorrere la serie di scandali che hanno colpito la Casa Bianca, focalizzandosi in particolare sul caso Watergate e sulla conseguente dimissione dell’ex presidente Richard Nixon. Solo poche ore è stato rilasciato il trailer.

La serie inizia nel 1971 quando l’allora presidente richiede l’aiuto di due ex agenti della CIA e dell’FBI, Howard Hunt e Gordon Liddy, per investigare su una grave fuga di notizie dal Pentagono. All’inizio le indagini sembrano abbastanza semplici e le due spie sono entusiaste di lavorare direttamente per il leader del Paese, ma presto gli eventi assumono una piega inaspettata.

Mentre il presidente sta perdendo sempre più consensi , la coppia viene assegnata a una nuova missione: farlo rieleggere. I due prendono questo compito molto seriamente – anche troppo – e decidono di spiare gli uffici del Comitato Nazionale Democratico presso il complesso edilizio Watergate, nella zona di Washington. Questo avrà delle terribili conseguenze…

White House Plumber, la serie satirica sulla politica USA

White House Plumber racconta di come due agenti assunti dal governo per tutelare il presidente Nixon hanno inavvertitamente finito per provocarne la sua caduta politica. Spiare il Comitato Nazionale Democratico si rivelerà, ovviamente, una mossa stupida e questo metterà poi in atto l’intero scandalo Watergate, che verrà poi portato alla luce da due giornalisti, Bob Woodward e Carl Bernstein.

In modo satirico e ironico, la serie spiega come lo zelo eccessivo possa finire per diventare nocivo e mette in scena i temi della fiducia malriposta verso un’autorità e del bene superiore in una visione distorta che finisce per distruggere non solo gli effettivi colpevoli, ma anche gli innocenti che si trovano vicino a loro. White House Plumber, infatti, non vuole raccontare nei dettagli lo scandalo Watergate, ma vuole riportare in luce le storie degli altri personaggi coinvolti meno conosciuti.

La miniserie uscirà il 1° maggio su HBO e vanta un cast decisamente notevole. Ci sono Woody Harrelson e Justin Theroux rispettivamente nei ruoli principali di Howard Hunt e Gordon Liddy, poi seguono Judy Greer, Domhnall Gleeson, Kiernan Shipka, F. Murray Abraham, Toby Huss, Ike Barinholtz, Kathleen Turner, Kim Coates, Yul Vazquez, Alexis Valdés e Nelson Ascencio.