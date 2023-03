Jenna Ortega: “Ecco perché il ruolo di Mercoledì ha quasi superato ogni Addams nella serie su Netflix”

Dopo le rivelazioni Jenna Ortega secondo cui avrebbe modificato le battute dei copioni, l’attrice torna sull’argomento Mercoledì ai microfoni di The Times.

Jenna Ortega, 21 anni il prossimo 20 settembre, sta vivendo letteralmente in una bolla, dopo il successo internazionale di Mercoledì. E pensare che la giovane attrice ha rifiutato per un pelo il ruolo principale perché troppo lontana da se stessa. La serie tv, guidata da Tim Burton, come produttore esecutivo, racconta da vicino la storia di Mercoledì Addams in chiave fresca e originale. Il successo si è propagato in poche settimane: Mercoledì è la serie più vista per maggiore numero di ore di streaming guardate nei primi 7 giorni sull’on demand Netflix, battendo a mani basse Stranger Things.

Jenna Ortega oggi è una star mondiale ma stava per rifiutare il ruolo di Mercoledì

Il balletto di Mercoledì, spopolato su Tik Tok, è ancora in tendenza dopo settimane. L’attrice è diventata una stella riconosciuta e ambita da molti registi. In realtà, l’Ortega non era interessata a quel ruolo: è stato il cineasta Tim Burton a insistere fino a quando Jenna non ha ceduto. Al Times del Regno Unito ha dichiarato che:

“No, non l’ho fatto. Ho ricevuto l’e-mail, l’ho trasmessa. Ho fatto così tanta TV nella mia vita, tutto quello che ho sempre voluto fare è filmare. Avevo paura che iscrivermi a un altro programma televisivo potesse impedirmi di fare altri lavori che volevo davvero e a cui tenevo. In realtà è stato il produttore esecutivo Tim Burton a insistere fino a quando non mi sono ricreduta convincendomi. Tim è una tale leggenda, e ci è capitato di andare molto d’accordo. Ma anche allora ho detto: ‘Ah, no, penso di stare bene’, un paio [di più] volte”.

“Un regista horror una volta mi disse che i miei occhi sembrano innocenti”

La giovane attrice vanta un curriculum niente male: a soli 9 anni era una piccola promessa di Disney Channel, recitando in The Middle nel ruolo principale di Stuck. Tutte le sue apparizioni vedono la Ortega come una reginetta delle urla dello schermo. L’abbiamo vista in Insidious: Chapter 2, The Babysitter: Killer Queen, American Carnage e nella seconda stagione di You. L’attrice ha dovuto lavorare tantissimo sul personaggio di Mercoledì: la stessa Jenna ha dichiarato che il ruolo della giovane Addams le metteva tanto stress e ansia, perché lontanissimo anni luce dal suo estro.

Una volta un regista horror ha fatto rabbrividire l’attrice. Sempre nell’intervista a The Times ha dichiarato che:

“Per qualche ragione le persone vedono la mia faccia e vogliono versarci del sangue… non so per quale motivo, però un regista dell’horror mi ha detto una volta che i miei occhi sembravano molto innocenti. Il modo in cui l’ha detto è stato molto serio e allo stesso tempo molto divertente”.