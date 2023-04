Scream 6: una scena cancellata dal film ci rivela cosa nasconde Ghostface

La sceneggiatura originale del film di Scream VI conteneva un importantissimo dialogo che ci avrebbe svelato alcuni retroscena del personaggio di Ghostface. Ecco di cosa si tratta.

Il ritorno del sesto capitolo del franchise, Scream VI, nei cinema ha portato agli spettatori una grande novità: qualcosa che sicuramente gli appassionati della saga che seguono i film dall’inizio potrebbero apprezzare più degli altri. Infatti in quest’ultimo sesto capitolo, il film ci regala un grandissimo colpo di scena differente dai precedenti film ma taglia inaspettatamente una scena che avrebbe approfondito ancora di più il retroscena dell’assassino: Ghostface, il quasi mitologico uomo o donna sotto una normale maschera di Halloween, potrebbe avere una storia molto più variegata e fitta di quanto potremmo mai pensare. Ma di cosa parla quest’ultimo capitolo?

Ambientato anni dopo gli eventi del precedente film, Scream VI avviene a New York dove “quattro sopravvissuti agli omidici di Ghostface si lasciano alle spalle Woodsboro per ricominciare da capo nella grande mela. Tuttavia si ritrovano preso a lottare per le loro vite quando un nuovo assassino si lascia dietro una scia di morti“.

La scena tagliata

Per chi non avesse ancora visto il film, non continuate a leggere l’articolo a meno che di non volervi fare qualche spoiler. Al fine della spiegazione infatti, faremo riferimento a quanto accaduto all’interno del film svelando anche i misteri relativi a Ghostface.

Concodiamo tutti infatti nel dire che questo sesto film del franchise di Scream abbia rivoluzionato la saga: questa volta invece di puntare la torcia contro un solo personaggio e quindi un solo assassino, il film ci propone un gruppo di assassini pronti a tutto. Infatti dietro Ghostface non si nasconderebbe solamente una persona ma ben tre. Alla fine del film infatti viene rivelato che gli spietati assassini in giro per la grande mela, New York City, sono il detective Wayne Bailey, interpretato nel film da Dermot Mulroney, sua figlia Quinn Bailey, interpretata da Liana Liberato e suo figlio Ethan, con Jack Champion nel ruolo del personaggio.

I quattro sopravvissuti alla furia omicida del film precedente, avevano cercato di cambiare vita trasferendosi a New York trovando però qui che alla fine della fiera, stavano scappando da una famiglia di spietati killer e il movente è collegato al film precedente. La famiglia in questione infatti è imparentata con l’assassino di Ghostface nel precedente Scream 5.

Nella scena tagliata infatti racconta cosa è accaduto alla moglie di Wayne, ovvero che la moglie avrebbe detto no ad una vendetta contro Sam Carpenter. Non è chiaro come la donna sia morta dopo perché nella scena tagliata non viene fatto vedere.