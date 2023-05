Tom Hanks su Forrest Gump: “Avevo dei dubbi”

Tom Hanks ha confessato di essere scettico sul film che gli ha permesso di vincere l’oscar. Il regista del film infatti ha detto che…

Il fascino dell’iconico film del 1994, Forrest Gump , non è stato immediatamente evidente alla sua star noncheé protagonista, Tom Hanks. L’attore ha infatti confessato, martedì sera all’evento New Yorker Live a New York City, che: “Dico: ‘Ehi Bob, ho una domanda per te. A qualcuno interesserà questo film?’”, ha detto Hanks al regista del film, Robert Zemeckis.

Il regista che proabilmente ora, ricordando il commento della sua pupilla, si sarà messo a ridere, per intenderci, era lo stesso che pochi anni prima dell’uscita di Forrest Gump, aveva cacciato quella perla che era Ritorno al Futuro: Zemeckis infatti, all’epoca era già osannato dalla critica per aver tirato fuori dal suo cilindro film molto promettenti che subito rientravano tra i preferiti del pubblico e sbancavano al botteghino. “‘Questo ragazzo seduto su una cosa con queste scarpe sciocche e questo vestito da cucù con una valigia piena di libri di Il curioso come George e cose del genere. Stiamo facendo qualcosa qui che abbia senso per qualcuno?’”, ha detto Hanks.

Intervista a Tom Hanks

Ai commenti innocenti e quasi ingenui di un giovannissimo Tom Hanks, l’attore ha raccontato anche quale sia stata la risposta del regista Robert Zemeckis il quale ha ribattuto con:

‘È un campo minato, Tom. È un campo minato”, ha aggiunto Hanks. “‘Potremmo seminare i semi della nostra stessa distruzione. Qualsiasi passo che facciamo può essere una Betty rimbalzante che ci farà saltare le palle.‘ ” Fortunatamente per Hanks e tutti gli interessati, le cose sono andate bene. Hanks ha vinto un Oscar come miglior attore, Zemeckis è stato il miglior regista e il film è stato votato come miglior film.

Il film ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. “Bob Zemeckis, Dio lo benedica, ho lavorato con lui più di una volta: è arrivato alla verità assoluta di chiunque sia andato avanti e ha detto, ‘oggi ci impegneremo a filmare qualcosa, e alla fine lo taglieremo in qualcosa’», disse Hanks. “Non sai se funzionerà.” e successivamente Robert Zemeckis ha aggiunto: “Puoi solo avere fede“.

Come sempre Tom Hanks ci rivela ogni volta di essere esattamente come appare: una persona quasi angelica, profonda e di buon cuore e non si può non volergli bene.