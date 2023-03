Tim Burton: a Torino la mostra dedicata al regista

Per la prima volta in Italia la mostra dedicata a Tim Burton.

Il celebre regista protagonista della mostra al Museo del cinema di Torino.

Una splendida notizia per tutti i numerosi fan di Tim Burton. Il prossimo mese di ottobre arriverà infatti per la primissima volta in Italia la mostra interamente dedicata al regista che fa sognare da diversi anni con i suoi film migliaia di fan sparsi in tutto il mondo.

Tim Burton: in arrivo la mostra a Torino

Il genio e l’immenso estro di Tim Burton verranno riproposti e celebrati attraverso l’attesissima mostra dal titolo Il mondo di Tim Burton. Per la prima volta in assoluto, questo straordinario evento farà il suo approdo anche in Italia. Ad avere l’onore di ospitarlo, il Museo del cinema di Torino, che costituirà dunque la meta principale di tutti i fan di Burton dal 10 ottobre 2023 fino al 7 aprile 2024.

Ad occuparsi della cura della mostra è per la precisione Jenny He, che si avvale della prestigiosa collaborazione della Tim Burton Productions. Un vero e proprio tributo nei confronti di uno dei registi che hanno segnato in maniera indelebile il mondo cinematografico degli ultimi anni grazie alla realizzazione di opere che sono rimaste nell’immaginario collettivo oltre che nel cuore di tanti appassionati della settima arte.

I dettagli sulla mostra

Al centro della mostra de Il mondo di Tim Burton ci saranno tantissimi documenti e materiale inediti che serviranno a mostrare tantissimi dettagli in più in merito a molti dei film e dei personaggi che sono stati creati dall’acclamato regista, che sarà tra l’altro insignito anche del conferimento del premio della Stella della Mole.

“Ancora una volta il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio ad un grande artista di fama internazionale. Con la sua creatività e maestria Burton ha dato vita a film universali apprezzati da tutti“, queste le parole del presidente del Museo di Torino Enzo Ghigo. A fargli eco anche il direttore del Museo Domenico De Gaetano: “Ospitare Tim Burton a Torino è un sogno che si realizza. L’immaginario fantastico dei suoi film ha accompagnato le nostre vite, e sarà meraviglioso vedere come il mondo colorato e stravagante di Tim Burton si inserirà nel magico spazio della Mole Antonelliana. Sono sicuro che il Museo di Torino si trasformerà per unire follia architettonica e genio creativo, oltre ad inserirsi nel progetto strategico di internazionalizzazione del nostro ente“.

Per quanto riguarda i dettagli della mostra, questa sarà suddivisa in 10 diverse sezioni tematiche oltre ad essere caratterizzata dalla presentazione di ben 500 esempi di opere d’arte originali di Burton mai ammirate prima: si passa da schizzi, disegni e bozze di vario tipo a fotografie, pupazzi, concept art e costumi. Materiale che testimonia quanto il regista abbia tratto ispirazione nell’arco della sua carriera da fumettisti e illustratori come Don Martin, Theodore Geisel e Charles Addams o da altre personalità iconiche come Vincent Price e William Castle. In più, oltre ad una profonda immersione nell’universo cinematografico del regista, la mostra concederà ai visitatori la possibilità di esplorare una replica esatta dello studio personale dell’artista.

Da Beetlejuice a Mercoledì: una carriera magica e straordinaria

Con i suoi film, Tim Burton è stato in grado negli anni di far sognare tutti, dai più piccoli ai più grandi. Merito di una visione fantastica in grado di toccare il cuore e i sentimenti di una folta schiera di spettatori, rapiti dalla magia, dalla spensieratezza e dalla dolce malinconia di film come Edward mani di forbice, Big Fish, La fabbrica di cioccolato, La sposa cadavere, o Alice in Wonderland, per citarne alcuni.

Una carriera dallo straordinario successo, impreziosita anche dal Batman del 1989, secondo alcuni ancora oggi la miglior trasposizione cinematografica del supereroe della DC Comics, o anche da altre pellicole dal tono dark e grottesco come il cult Beetlejuice, Il mistero di Sleepy Hollow o Frankenweenie.

Ultimo (per ora) frutto della mente dell’artista si è rivelato, ovviamente, un altro incredibile successo. Stiamo parlando di Mercoledì, serie tv cui il regista ha preso attivamente parte per 4 episodi e diventata già un cult anche grazie alla straordinaria interpretazione nei panni della protagonista da parte di Jenna Ortega.