Beetlejuice 2: Jenna Ortega nel cast del sequel

Proseguono i lavori al sequel dello storico cult del 1988 di Tim Burton.

Nel cast di Beetlejuice 2 potrebbe essere presente anche Jenna Ortega, star della serie tv Mercoledì.

Con il passare delle settimane, continuano ad arrivare importantissime novità per quanto riguarda Beetlejuice 2, l’atteso sequel dell’immortale cult di Tim Burton del 1988.

La più rilevante tra queste, giunta nelle ultimissime ore, è quella riguardante il cast: tra gli attori di Beetlejuice 2 potrebbe infatti esserci anche Jenna Ortega.

Jenna Ortega potrebbe far parte di Beetlejuice 2

Beetlejuice 2 potrebbe vedere all’interno del proprio cast anche Jenna Ortega, nei cinema in questi giorni anche per il recentissimo Scream VI. A riportalo Variety, secondo cui la star dell’acclamata serie Mercoledì sarebbe al momento in trattativa per poter entrare a far parte dell’attesissimo sequel.

Per la precisione, Ortega potrebbe ricoprire il ruolo della figlia di Lydia Deetz, che nel film originale del 1988 era invece spettato a Winona Ryder. Nel caso in cui dovesse alla fine ottenere la parte, l’attrice si ritroverebbe nel giro di brevissimo tempo a lavorare per la seconda volta per Tim Burton. Il regista, la cui mostra dedicata arriverà il prossimo ottobre nel Museo del Cinema di Torino, ha infatti diretto quattro degli otto episodi totali di Mercoledì, pubblicata sulla piattaforma streaming Netflix lo scorso novembre.

Il sequel di Beetlejuice

Quello di Beetlejuice 2 è un progetto che la Warner Bros ha iniziato a portare avanti già da molto tempo. Le prime voci sul sequel avevano infatti iniziato a circolare già nel 2014, con lo stesso Burton che si era così espresso in merito al personaggio di Beetlejuice: “C’è solo un Beetlejuice, ed è Michael Keaton. C’è una sceneggiatura e mi piacerebbe lavorare di nuovo con lui. Mi manca quel personaggio. In lui c’era qualcosa di catartico e sorprendente“.

A confermare il progetto sono poi arrivate nel 2015 anche le parole di Winona Ryder al Late Night With Seth Meyers: “Penso di poter confermare il progetto del sequel di Beetlejuice. La cosa è stata per un po’ top secret, ma poi durante la promozione di Big Eyes ha iniziato a parlarne anche Tim Burton“.

Dichiarazioni cui sono seguiti, negli anni, pochi fatti. Almeno fino al 2022, che ha visto entrare a far parte del progetto anche Brad Pitt con la sua società di produzione Plan B. Le riprese del film potrebbero partire già il prossimo maggio, anche se non sarebbe ancora noto il budget che potrebbe essere stanziato per la pellicola.

Il cult del 1988

Beetlejuice – Spiritello Porcello, pellicola affermatasi con il passare degli anni come un vero e proprio cult, ha fatto conoscere l’estro e il genio di Tim Burton, allora agli inizi della propria carriera di regista.

Grazie anche da un cast stellare composto da attori del calibro di Winona Ryder, Michael Keaton, Alec Baldwin, Catherine O’Hara e Geena Davis, il film ha riscosso uno straordinario successo non solo di critica ma anche commerciale.

Al centro della trama, la storia di Charles, Delia e Lydia. I tre, interpretati rispettivamente da Jeffrey Jones, Catherine O’Hara e Winona Ryder, abitano in una casa che era appartenuta in precedenza ai Maitland (Alec Baldwin e Geena Davis). Morti a causa di un incidente stradale, i due precedenti proprietari recluteranno un fantasma dal nome di Beetlejuice (Michael Keaton) allo scopo di spaventare i nuovi inquilini e di tornare così ad occupare l’abitazione.

La speranza è dunque quella di poter assistere ad un sequel che sia in grado di reggere il confronto con il proprio illustre predecessore, vincitore tra le altre cose dell’Oscar al miglior trucco ai Premi Oscar del 1989 e inserito dall’AFI’s 100 Years…100 Laughs all’ottantottesimo posto nella classifica delle migliori 100 commedie americane di tutti i tempi.