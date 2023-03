Stranger Things, Netflix annuncia il prequel: non sarà una serie tv

Stranger Things sta per concludersi, ma Netflix non ha intenzione di abbandonare il franchise e ha annunciato il prequel: The First Shadow. Non si tratterà, però, di un’altra serie.

Senza dubbio, Stranger Things è una delle serie tv più apprezzate e seguite degli ultimi anni, nonché uno dei prodotti di Netflix più famosi. Già diversi mesi fa i produttori hanno dichiarato che la quinta stagione sarà l’ultima e che l’anno prossimo dovremo dire addio a Mike, Dustin, Undy e tutti gli altri nostri personaggi preferiti. La piattaforma, però, non intende dimenticarsi del suo franchise e ha già dichiarato che uscirà presto un prequel… solo che non sarà una serie tv.

Stranger Things è ambientato negli anni ’80 e racconta le avventure di un gruppo di ragazzini adolescenti che un giorno, per caso, incontrano una strana bambina dai capelli rasati che possiede poteri telecinetici. La bambina, chiamata Undici, è scappata da un laboratorio segreto: i ragazzi la accolgono e presto scoprono l’esistenza del sovrannaturale.

Lo show ha avuto un successo gigantesco in tutto il mondo e ha portato alla gloria degli attori che all’epoca – nel 2016, quando è iniziata la prima stagione – erano giovanissimi. Tra questi, possiamo citare Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown e Gaten Materazzo. La serie ormai è agli sgoccioli, ma di cosa tratterà il prequel?

Stranger Things, arriva The First Shadow

Netflix ha annunciato che il prequel di Stranger Things si chiamerà The First Shadow e racconterà il passato di alcuni dei personaggi che nella serie originale sono adulti, tra cui Jim Hopper (David Harbour) e Joyce Byers (Winona Ryder). La piattaforma, però, ha già chiarito che non sarà un’altra serie tv, bensì uno spettacolo teatrale, di cui è già uscita la locandina.

Lo spettacolo è stato scritto da Kate Trefry, che è anche una delle sceneggiatrici della serie, nonché una dei produttori esecutivi. Il regista, invece, sarà Stephen Daldry, che ha diretto film di grande successo come Billy Elliot e The Inheritance ed è abituato a lavorare anche a teatro.

The First Shadow si terrà all’inizio a Londra, ma l’obiettivo principale è quello di portarlo a Broadway. Per ora non si conosce il cast o la data d’uscita, ma la trama ufficiale recita: “Hawkins, 1959: una città normale con preoccupazioni normali. L’auto del giovane Jim Hopper non parte, la sorella di Bob Newby non prenderà sul serio il suo programma radiofonico e Joyce Maldonado vuole solo laurearsi e andarsene. Quando arriva il nuovo studente Henry Creel, la sua famiglia scopre che un nuovo inizio non è così facile… e le ombre del passato possono allungarsi più di quanto si crede…“.