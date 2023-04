10 curiosità su Ana De Armas, la protagonista di Ghosted

Siete fan dell’attrice Ana De Armas? Scoprite se conoscete già queste dieci curiosità!

Ana De Armas negli ultimi anni sta seguendo una carriera sempre più promettente. Dopo aver confermato che non sarà la prossima Wonder Woman al posto di Gal Gadot, si avvia verso nuovi progetti. Potete dire di essere dei veri fan? Vediamo se conoscete queste dieci curiosità.

1. È nata a Cuba, ma è naturalizzata spagnola

Ana De Armas è nata a L’Avana, a Cuba, nel 1988 ma da diversi anni è naturalizzata spagnola. Si è trasferita in Spagna all’età di diciotto anni grazie alla cittadinanza spagnola che aveva ottenuto grazie ai nonni alla ricerca di fortuna e, anche dopo essere diventata un’attrice di successo, è rimasta a Madrid.

2. Ha avuto un’infanzia molto povera

L’attrice è cresciuta a Cuba soffrendo il razionamento del cibo, la carenza dei carburanti e frequenti black out. Da bambina poteva vedere la televisione solo per venti minuti al giorno e da adolescente non aveva accesso a Internet. Nonostante ciò, ha sempre descritto la sua infanzia come felice.

3. Imparava i monologhi davanti allo specchio

Da piccola, i suoi genitori non possedevano un lettore DVD e lei si recava a guardare i film nell’appartamento di un vicino di casa. Si è avvicinata alla recitazione proprio grazie ai film di Hollywood e passava ore davanti allo specchio a memorizzare e interpretare i monologhi.

4. Ha recitato in televisione

Prima di avvicinarsi al cinema, ha recitato anche in televisione, soprattutto per alcune serie spagnole. La più nota è El Internado, andata in onda tra il 2007 e il 2010. In tutto è comparsa in 56 episodi e interpretava il ruolo di Carolina Leal Solìs.

5. Ha ricevuto una nomination agli Oscar

La sua interpretazione più nota è certamente quella di Marilyn Monroe in Blonde, film prodotto da Netflix nel 2022. Per la sua interpretazione ha ricevuto una candidatura agli Oscar come Migliore attrice protagonista, ma la categoria è stata poi vinta da Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once.

6. Ha avuto una relazione con Ben Affleck

Tra il 2020 e il 2021, l’attrice ha avuto una relazione con il collega Ben Affleck, che poi si è interrotta per “differenze inconciliabili“, come hanno dichiarato entrambi. Prima di conoscere lui, è stata sposata dal 2011 al 2013 con l’attore spagnolo Marc Clotet.

7. Il suo primo film americano è stato Knock Knock

Dopo aver recitato per diverse produzioni europee, Ana De Armas è diventata famosa in tutto il mondo grazie al film Knock Knock, thriller di Eli Roth del 2015. Qui ha recitato al fianco di Keanu Reeves e da allora è una delle attrici più richieste di Hollywood.

8. L’ologramma in Blade Runner 2049

Alla fine di Blade Runner 2049 compare un gigantesco ologramma di Joi, il personaggio che interpreta. In questo caso l’ologramma non ha la voce dell’attrice, per sottolineare il cambiamento del personaggio nel corso della trama.

9. Daniel Craig l’ha voluta a tutti i costi in No Time To Die

Daniel Craig, celebre interprete di James Bond, ha voluto fortemente che Ana De Armas interpretasse Paloma in No Time To Die. L’attore aveva già apprezzato la collega sul set di Knives Out – Cena con delitto pochi mesi prima.

10. Ha sostituito Scarlett Johansson in Ghosted

L’ultimo film di Ana De Armas come protagonista è Ghosted, dove recita al fianco di Chris Evans. In origine il suo ruolo sarebbe dovuto andare a Scarlett Johansson, ma l’attrice ha abbandonato il progetto.