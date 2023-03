Ballerina: i nuovi dettagli del film con Keanu Reeves e Ana De Armas

Ballerina, il nuovo spin-off della saga di John Wick. Escono nuovi dettagli sul cameo di Keanu Reeves nel film. Ecco cosa sappiamo.



John Wick: il produttore del capitolo 4, Erica Lee ha spiegato in dettaglio come i cameo dei personaggi di John Wick in Ballerina si adatteranno al film in uscita. Uno spin-off ambientato tra gli eventi di John Wick: Capitolo 3 , Parabellum e John Wick: Capitolo 4, Ballerina vedrà Ana de Armas vestire i panni di Rooney, una ballerina assassina della Ruska Roma School che dà la caccia alle persone che hanno ucciso la sua famiglia . Il film presenterà dei cameo di più personaggi all’interno della serie di punta del franchise, tra cui Keanu Reeves nei panni di John stesso.

Parlando con Collider, Lee spiega come i cameo dell’universo di John Wick in Ballerina cercheranno di mescolarsi insieme nel film spin-off. Ha scherzato sul fatto che quello di Wick in particolare sarebbe stato un cameo esteso, suggerendo che avesse un ruolo di un certo spessore nel film. Ecco cosa ha detto.

Ballerina. Che ruolo avrà Keanu Reeves nel film?

La produttrice del film, Erica Lee, in un’intervista a Collider ha parlato del ruolo che l’attore principale del franchise di John Wick, Keanu Reeves avrebbe nello spin off Ballerina.

“Ian ha qualcosa in più da fare e John Wick è un lungo cameo. Ha sparato per circa una settimana. Lance ha sparato per un giorno. Quelle erano anche aggiunte dell’ultimo minuto in un certo senso. Come uniamo un po’ di più i mondi, così c’è un po’ più di continuità del marchio? Perché ovviamente, è una ballerina della Ruska Roma School, quindi avere Anjelica Huston come regista è sempre stato un modo organico, e ha sempre fatto il check-in in una Continental. Ma poi è stato divertente far venire Ian e Lance. Non sapevo se Keanu avrebbe fatto il film. Penso che avessimo sempre sperato che lo facesse. Quindi la cosa della cronologia è diventata una cosa perché eravamo ancora in post su John Wick 4 ed era come, è morto? Non è vero? È morto? Sì, facciamolo, quindi ha senso cronologicamente e ci dà un minuto per capire tutto.”

Per quanto invece riguarda la sinossi del personaggio all’interno del film: il ritorno di Reeves nei panni di John Wick sarà probabilmente emozionante a causa della morte del personaggio alla fine di John Wick: Capitolo 4. Con John che è stato addestrato dalla Ruska Roma quando era più giovane, il suo cameo esteso può anche offrire alcuni indizi su come il suo passato con loro si è esaurito.

Queste idee possono quindi essere correlate a Rooney, alla sua educazione e alla sua missione, mostrando una sorta di passaggio del testimone mentre si avvia alla sua ricerca di vendetta.