Wonder Woman e Gal Gadot: James Gunn ha dichiarato che torneranno presto

Negli ultimi tempi l’universo DC ha subito molti cambiamenti, ma c’è una bella novità. James Gunn ha dichiarato che ha intenzione di far tornare presto Wonder Woman.

In DC ci sono stati diversi cambiamenti da quando James Gunn e Peter Safran hanno preso il comando della società. Diversi progetti sono stati cancellati o pesantemente modificati, come per esempio il sequel di Superman. All’ultimo minuto, infatti, Henry Cavill ha scoperto di aver perso la parte quando gli hanno comunicato dell’intenzione di concentrarsi su un prequel, e quindi scegliere un attore più giovane.

Era in programma anche Wonder Woman 3, che avrebbe visto il ritorno di Gal Gadot nella parte della protagonista, Diana Prince. Questo progetto all’improvviso è stato completamente cancellato. Tuttavia, di recente James Gunn ha rivelato che questo non significa che la supereroina non tornerà più nell’universo DC.

L’idea principale di Gunn e Safran, infatti, è quella di creare una connessione stabile e precisa tra i film che usciranno al cinema e il mondo della televisione, delle serie tv e dei videogiochi. Per permettere ciò, tuttavia, hanno dovuto eliminare o modificare qualche progetto, e questo può implicare anche la scelta di un cast diverso dall’originale. A tal proposito, abbiamo già parlato del futuro di Shazam! e di Zachary Levi.

Wonder Woman, l’eroina tornerà presto insieme a Gal Gadot

Di recente James Gunn ha rilasciato alcune importanti informazioni sul futuro di Wonder Woman e di Gal Gadot nell’universo DC. Non è stato molto preciso, ma si vocifera che abbia anche incontrato l’attrice per discutere del suo futuro nei prossimi film. Ha confermato la cancellazione di Wonder Woman 3, ma non l’eliminazione del personaggio di Diana Prince e della sua interprete.

Gli utenti hanno posto due domande su Twitter al regista e co-presidente: “Wonder Woman ha un futuro nei vostri piani?” e “Sarà messa da parte per molto tempo?“. James Gun ha risposto letteralmente a monosillabi, ma le sue risposte hanno rassicurato i fan: “Sì” per la prima domanda e “No” per la seconda.

Per il momento, quindi, anche se il terzo capitolo della saga non si farà, Wonder Woman e Gal Gadot sarebbero salvi. In precedenza, il regista ha anche rivelato di aver intenzione di creare una nuova serie, Gods and Monsters, che costituirà una prima fase del DC Universe. Tra gli eroi convolti, ci saranno Batman e Superman, mentre ha confermato il lancio di The Flash al cinema – nonostante i problemi legali di Ezra Miller.