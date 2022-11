Glass Onion – Knives Out: la recensione in anteprima del film con Daniel Craig

Continua la saga di Knives Out. Il 23 novembre il detective Benoit Blanc torna al cinema con Glass Onion, un nuovo caso emozionante e complesso sull’isola greca privata di un eccentrico miliardario.

Daniel Craig torna a indossare i panni di Benoit Blanc, il detective più intelligente del mondo. Glass Onion, sequel di Cena con delitto, inizia quando un gruppo di eccentrici amici di successo riceve una serie di enigmi sotto forma di una cassa di legno all’apparenza impossibile da aprire. Completati tutti gli indovinelli, i cinque trovano un biglietto: il loro amico miliardario Miles Bron (Edward Norton) li ha invitati per una cena con delitto nella sua isola privata in Grecia.

Claire Debella (Kathryn Hahn) è un’importante figura nel mondo della politica, Lionel Toussaint (Leslie Odom Jr.) è uno scienziato brillantissimo, Birdie Jay (Kate Hudson) una controversa icona della moda e Duke Cody (Dave Bautista) un influencer di Twitter tutto muscoli che porta la sua pistola sempre con sé. Completano il gruppo Peg (Jessica Henwick), l’efficiente assistente di Birdie, e Whiskey (Madelyn Cline), bellissima fidanzata di Duke.

Arrivati in Grecia, trovano una sorpresa: non solo è stato invitato, inaspettatamente, il famoso detective, ma anche la loro ex amica Cassandra Brand (Janelle Monàe), geniale chimica che ha lasciato il gruppo dopo che Miles l’ha estromessa dalla multinazionale di enorme successo che avevano fondato insieme. La tensione è fortissima e la scienziata appare subito una figura scomoda e misteriosa: vuole forse vendicarsi?

Il film uscirà al cinema il 23 novembre e vi resterà per circa una settimana; sarà disponibile su Netflix dal 23 dicembre.

Glass Onion, un altro complicatissimo delitto a porte chiuse per il detective Blanc

Molto presto, dopo l’omicidio di uno dei partecipanti, il gioco organizzato dall’imprenditore si trasforma in un delitto vero e proprio. Anche questa volta Benoit Blanc non si tira indietro e guida lo spettatore con le sue brillanti deduzioni verso la risoluzione di questo giallo-commedia, lasciandolo sempre a bocca aperta, tra ragionamenti geniali e scene al limite del comico.

Nell’ultra-tecnologica villa di vetro a forma di cipolla dispersa nel Mar Egeo non ci si può fidare di nessuno. Mano a mano, tante piccole verità a lungo taciute vengono a galla: gli amici non sono poi così legati, ma nascondono vecchi asti e dissapori abbastanza forti da scatenare la voglia di uccidere.

Un giallo ben costruito e dalla soluzione non banale, in grado di intrattenere per quasi due ore senza annoiare, scatenando emozioni contrastanti, tra risate e indignazioni, gioie e dolori. Bisogna scoprire l’assassino entro l’alba: riuscirete a risolvere il caso prima del detective Blanc?