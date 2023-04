I film diretti da Ben Affleck da rivedere in attesa di Air

Ben Affleck non è solo un attore, ma anche un regista di talento: ecco i quattro film che ha diretto prima di Air!

Il 6 aprile uscirà al cinema Air – Storia del grande salto, che ripercorrerà la storia del campione di basket Michael Jordan e com’è nato il brand Nike Air, dedicato proprio a lui. Il film comprende attori come Matt Damon, Jason Bateman, Viola Davis e lo stesso Ben Affleck, che non è solo uno dei protagonisti, ma anche il regista.

L’attore ha diretto in tutta la sua carriera ben quattro pellicole, che hanno riscosso un buon successo. Andiamo a ricordarle in attesa di quella nuova!

Gone Baby Gone (2008)

Gone Baby Gone è stato il primo film diretto da Ben Affleck, se si esclude il cortometraggio I Killed My Lesbian Wife, Hung Her on a Meet Hook, and Now I Have a Three-Picture Deal Disney nel 1993. La trama è ambientata a Boston e si ispira al romanzo La casa buia di Dennis Lehane. Racconta di due detective che devono indagare sul rapimento di una bambina di tre anni, ma presto il caso si trasforma in qualcosa di molto più complesso fino a sfociare in una crisi lavorativa e privata dei protagonisti.

Tra i personaggi principali ci sono Casey Affleck, Michelle Monaghan e Morgan Freeman.

The Town (2010)

Anche The Town è un thriller drammatico ispirato a un romanzo, Il principe dei ladri di Chuck Hogan. Ambientato anche questo nei pressi di Boston, racconta di una banda di ladri e rapitori che stanno preparando un importante colpo in una grande banca. Il protagonista è Doug, un criminale che, dopo aver portato a segno la rapina prevista, rapisce insieme ai suoi complici la giovane Claire. La donna viene liberata e Doug decide di spiarla per capire se ricordi qualcosa e possa riconoscere gli aggressori. Con il passare del tempo, si innamora di lei e comincia a frequentarla sotto mentite spoglie…

Il cast prevede lo stesso Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm e Jeremy Renner.

Argo (2012)

Argo si ispira al romanzo Master of Disguise: My Secret Life in the CIA di Tony Mendez, ex agente segreto e all’articolo The Great Escape: How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans from Teheran di Wired. Il film è ambientato dopo la rivoluzione iraniana del 1979 e racconta l’operazione Canadian Caper. Si trattava della missione organizzata da Stati Uniti e Canada per far rientrare in America sei cittadini che si erano rifugiati presso l’ambasciata statunitense di Teheran ai tempi della crisi degli ostaggi. L’operazione fu diretta stesso Tony Mendez.

Tra i protagonisti della pellicola ci sono Ben Affleck, John Goodman e Alan Arkin.

La legge della notte (2016)

La legge della notte è ambientato negli Stati Uniti durante gli anni del Proibizionismo, ovvero quando la vendita di alcolici era proibita in tutto il Paese. Il protagonista è un veterano della Prima guerra mondiale, Joe, che decide di andare contro alle direttive del padre, capo della polizia di Boston, e contrabbandare alcol. Anche questo film è tratto da un romanzo di Dennis Lehane, dal titolo omonimo.

Il cast prevede, oltre a Ben Affleck che interpreta il protagonista, anche Elle Fanning e Brendan Gleeson.