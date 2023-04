Rachel Weisz sul marito Daniel Craig: “Non reciteremo di nuovo insieme”

L’attrice ha parlato del suo rapporto privato a lavorativo con il marito Daniel Craig.

L’attrice Rachel Weisz ha escluso la possibilità di tornare a recitare in futuro insieme al marito Daniel Craig.

L’attrice e produttrice britannica naturalizzata statunitense Rachel Weisz ha parlato negli ultimi giorni delle possibilità di tornare a lavorare sul set insieme al marito Daniel Craig, un argomento molto caro a molti suoi fan. Stando alle sue dichiarazioni, difficilmente però sarà possibile tornare ad ammirare i due insieme per un film o magari una serie tv.

Rachel Weisz sull’ipotesi di tornare a lavorare con Daniel Craig

Alle prese di recente con la serie di Amazon Prime Video Dead Ringers, Rachel Weisz sta continuando a confermarsi come una delle migliori attrici della sua generazione.

Diventata celebre per il ruolo di Evelyn Carnahan in La Mummia del 1999 e in La Mummia – Il Ritorno del 2001, la Weisz ha recitato nel corso degli anni in molti film importanti come Constantine del 2005, The Fountain – L’albero della vita del 2006, o Youth – La giovinezza del 2015. In più, degni di menzione sono anche i numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso dalla carriera da Rachel Weisz: dopo la vittoria del Premio Oscar nel 2006 per la sua interpretazione in The Constant Gardener – La Cospirazione, l’attrice è stata poi candidata ancora una volta come migliore attrice non protagonista anche ai Premi Oscar del 2019 per il ruolo di Sarah Churchill nell’acclamato La Favorita di Yorgos Lanthimos.

Nel corso di un’apparizione al programma tv di Willie Geist Sunday Today, Rachel Weisz ha dunque affrontato il tema relativo alle possibilità di tornare in futuro a condividere il set con il marito Daniel Craig:

“Al momento non abbiamo intenzione di essere co-protagonisti di qualche progetto. Penso che amiamo davvero la nostra vita familiare, ma preferiamo andare a lavoro separatamente. Ci è piaciuto molto lavorare insieme, ma recitare in progetti diversi significa anche che possiamo alternarci. Io posso stare a casa con la famiglia mentre lui lavora e viceversa. Se facessimo qualcosa insieme nello stesso momento probabilmente non sarebbe la situazione ideale per entrambi“.

Rachel Weisz e Daniel Craig: i progetti futuri

Rachel Weisz e Daniel Craig si sono conosciuti sul set di Dream House, un horror del 2011 diretto da Jim Sheridan fortemente stroncato dalla critica ma che ha dato praticamente inizio alla storia d’amore tra i due, che da lì sono poi convolati a nozze nel giugno dello stesso anno diventando una delle coppie più amate di Hollywood.

Weisz e Craig, che dal matrimonio hanno tra l’altro avuto anche una figlia, sono alle prese con diversi progetti. La Weisz, impegnata come detto con la serie Amazon Dead Ringers, potrebbe fare ritorno nelle vesti di Angela Dodson nel sequel di Constantine anche se notizie ufficiali in merito non ve ne sono ancora. Craig, dopo aver vestito per l’ultima volta i panni di James Bond con No Time To Die, ha poi recitato in Glass Onion – Knives Out di Rian Johnson, un film valsogli la candidatura al miglior attore in un film commedia o musicale ai Golden Globe di questo 2023.