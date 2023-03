Speed: Keanu Reeves potrebbe tornare nel ruolo di Jack Traven

L’attore ha manifestato la propria apertura ad un eventuale ritorno nei panni di Jack Traven in Speed.

Keanu Reeves sarebbe disposto a tornare in un eventuale sequel di Speed nel ruolo di Jack Traven.

Keanu Reeves potrebbe fare il suo ritorno in Speed. Impegnato in questo periodo con John Wick 4, arrivato nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 23 marzo, l’attore ha infatti manifestato la sua apertura ad una possibile futura ripresa del ruolo di Jack Traven.

Keanu Reeves sul suo ritorno in Speed

Spinto magari proprio da John Wick 4 e dal ritorno nei panni dell’ormai iconico omonimo personaggio, Keanu Reeves potrebbe tornare a vestire anche i panni del protagonista di Speed Jack Traven.

A confermarlo nel corso di un’intervista rilasciata a Looper è stato lo stesso diretto interessato. Queste alcune delle sue parole in merito alla possibilità di riprendere ruoli passati enormemente amati anche dal pubblico: “Sarebbe bello. Non mi sarei aspettato che si potesse presentare questa possibilità, avere l’opportunità di tornare a interpretare dei ruoli molto amati in passato è sicuramente speciale. Lo devo ammettere“.

I due film di Speed

Speed è un film del 1994 diretto da Jan de Bont e con attori protagonisti Keanu Reeves e Sandra Bullock. La trama della pellicola, in grado di aggiudicarsi due statuette ai Premi Oscar del 1995 nelle categorie di Miglior sonoro e di Miglior montaggio sonoro, è incentrata su un agente di polizia di Los Angeles e sul suo collega che devono riuscire a sventare i piani di un pericoloso attentatore: quest’ultimo ha piazzato su un autobus un ordigno che si attiva una volta che il mezzo ha superato le 50 miglia orarie e che è pronto ad esplodere nel caso in cui il bus riscenda sotto tale velocità.

Il film di de Bont, capace di riscuotere un ottimo successo sia di critica che di pubblico, è stato poi seguito da un sequel del 1997 intitolato Speed 2 – Senza limiti e diretto ancora una volta dal regista olandese. A differenza del suo predecessore, questa pellicola, che comprendeva nel cast oltre a Sandra Bullock anche Willem Dafoe e Jason Patrick, si è però rivelata un vero e proprio flop. A certificarlo, oltre ai bassi incassi, anche l’ottenimento del premio di Peggior remake o sequel ai Razzie Awards del 1998 insieme ad altre sette candidature.

A distanza di tantissimi anni, il franchise legato a Speed potrebbe però essere ripreso. Oltre a Keanu Reeves, a mostrare la propria apertura nei confronti dell’eventuale progetto è già stata di recente anche Sandra Bullock, nella speranza che si riesca a mettere su qualcosa di più convincente rispetto al secondo capitolo del 1997.