Tutto su Tetris: il film Apple Tv+ sul famoso videogioco

Tetris- il film.E’ ormai su Apple TV+ il nuovo film sul videogioco più celebre al mondo. E se vi dicessi che la sua vera storia potrebbe celare uno strano gioco di spionaggio? Ecco tutte le info sul film.

Cosa hanno in comune il famosissimo videogioco Tetris con lo sbaragliare la cortina di ferro tra Occidente e Oriente, spie russe e americane e Nintendo? La vera storia del videogioco, raccontataci da Jon S. Baird sulla piattaforma streaming Apple TV+ nel nuovo attesissimo film Tetris , racconta tutto questo. Ma andiamo con ordine.

Per quelle persone che non sanno di cosa stiamo parlando, nella classifica dei videogiochi più venduti di sempre, al primo posto figura il moderno Minecraft con circa 238 milioni di copie, al secondo Grand Theft Auto V con 185 milioni e al terzo posto Tetris con 105 milioni di copie vendute in tutto il mondo. La cosa che è sottogli occhi di tutti è che mentre i primi due sono datati tra il 2009 e il 2013 quindi nell’età d’oro dell’industria videoludica, Tetris nasce nel 1984 in un mondo e in un periodo storico, ma soprattutto in un paese, che ad ora non esistono più.

Come ci verrà raccontato dal film infatti, che viene descritto come un thriller drama, il gioco fu ideato da un matematico in Unione Sovietica e poi venduto da un imprenditore in tutto il mondo.

Tetris. Il film su una storia vera

La storia di Tetris vede protagonista Hank Rogers, un imprenditore olandese che negli anni ’80 sviluppa e pubblica videogiochi con la compagnia da lui ideata.

Nel 1988 Rogers entrerà a contatto con una versione primordiale, una sorta di beta di rilascio, del gioco Tetris che attraverso il passaparola si sta diffondendo in tutta l’Unione Sovietica, e come noi ora ben sappiamo non era una cosa di facile attualizzazione. Lui si innamora di questo piccolo giochino, lo definisce perfetto e soprattutto ne intuisce il potenziale sotteso: decide per questo motivo di ottenere una licenza per pubblicarlo in Giappone che a quel tempo, stava preparando il mercato per la console che rivoluzionerà l’azienda, il gameboy.

Si trova però a dover competere contro altre grosse aziende che hanno rifiutato la stessa opportunità. L’unica soluzione al problema è far visita al possessore dei diritti del gioco e incontrarne così il creatore: Alexey Pajintov.

Diretto da Jon S. Baird, Tetris ha come protagonista Taron Egerton che ha dimostrato anche in questo caso il suo enorme talento, e Roger Allam. Il film è uscito sulla piattaforma Apple TV+ il 31 marzo 2023.