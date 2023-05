The Equalizer 3: tutto sul film con Denzel Washington

In arrivo nei cinema il terzo capitolo della saga con protagonista Denzel Washington.

Il cast, il trailer e la trama dell’atteso film The Equalizer 3.

Ancora qualche mese di attesa e sarà possibile vedere nei cinema The Equalizer 3, terzo capitolo della saga cinematografica che vede nelle vesti del protagonista l’amato Denzel Washington. Per vedere all’opera nei panni di Robert McCall l’attore vincitore di due ben Premi Oscar bisognerà infatti attendere il prossimo 30 di agosto.

The Equalizer 3: la regia, il cast e il trailer

Distribuito da Eagle Pictures, The Equalizer 3 costituisce il seguito di The Euqlizer – Il Vendicatore del 2014 e di The Equalizer 2 – Senza Perdono del 2018. Per entrambe le pellicole ad agire dietro la macchina da presa è stato Antoine Fuqua, che dirigerà anche questo terzo capitolo. Il regista statunitense è inoltre noto per la direzione di altri film con protagonista sempre Denzel Washington, come il meraviglioso Training Day del 2001 o anche il recente Emancipation – Oltre la libertà.

Per quanto riguarda il cast, si parte ovviamente proprio da Washington. L’attore classe 1954 non ha certamente bisogno di presentazioni: basta menzionare, tra i suoi numerosi riconoscimenti, i due Oscar vinti prima nel 1990 per Glory – Uomini di gloria e poi nel 2002 per Training Day. In più, restano memorabili le sue interpretazioni in tanti altri film come Malcolm X, Inside Man, American Gangster, Flight o anche Barriere.

Il cast di The Equalizer 3 comprende poi anche Dakota Fanning, che ha recitato in passato nella saga di Twilight e in C’era una volta a…Hollywood di Tarantino e che ha già tra l’altro lavorato sul set con Denzel Washington in occasione del film del 2004 diretto da Tony Scott Man on fire – Il fuoco della vendetta.

Altri attori che prendono parte a questo film sono infine Remo Girone, David Denman e Gaia Scodellaro.

Ecco di seguito il trailer ufficiale di The Equalizer 3 di Antoine Fuqua.

La trama del terzo capitolo della saga

The Equalizer 3 costituirà l’ultimo film della saga iniziata nel 2014. Come si può intuire anche dal trailer, la pellicola è stata girata in Italia e precisamente a Napoli e in Costiera Amalfitana.

Al centro della trama ci saranno ovviamente le peripezie e le avventure di Robert McCall, che dopo aver lasciato gli Stati Uniti si ritrova nella nostra penisola a combattere la mafia. Alcuni amici del protagonista sono infatti finiti sotto lo stretto controllo da parte di alcuni boss mafiosi locali. Una situazione estremamente delicata che costringerà Robert a tornare in azione e ad affrontare un’ultima pericolosa missione.