Secondo Ana DeArmas i social media hanno ucciso le star del cinema

Secondo Ana De Armas, sono stati i social media ad “uccidere” le star del cinema. Fosse per lei cancellerebbe Instagram immediatamente, anche se per ragioni di marketing, non può farlo.

L’attrice Ana DeArmas si è unita al pensiero dell’anno scorso di Jennifer Aniston, i social media uccidono le star del cinema. Quel mistero che echeggiava una volta tra i vip, con i social è ormai scomparso e la colpa è di tutti noi, conclude l’attrice molto amareggiata. Fosse per lei disattiverebbe il suo profilo Instagram, ma per ragioni lavorative non può proprio farlo, ecco perché c’è bisogno di trovare un equilibrio.

Basta con i film d’azione

Ana De Armas, attualmente è impegnata a fianco di Keanu Reeves, a recitare nello spin-off di John Wick, Ballerina. La vincitrice del premio Oscar, grazie al film Blonde, si è stufata di interpretare ruoli in film d’azione. Con Ballerina dirà basta a queste storie per il momento, sono altre le esperienze lavorative su cui vuole concentrarsi da adesso in poi. Ecco cosa ha detto Ana a tal proposito:

“Dopo Bonde, c’è stata una sorta di ondata di tutti questi ruoli d’azione ed è stato divertente. Ho scelto tra quelli che pensavo fossero più entusiasmanti o con persone con cui volevo lavorare. Sento che Ballerina metterà fine a tutto questo, almeno per ora, perché desidero fortemente un’ondata di film come Blonde. Voglio lavorare con i registi e sui personaggi. Ho avuto l’opportunità di incontrare registi con cui voglio lavorare. Le persone con cui ho a che fare stanno cambiando e questo mi rende molto entusiasta”.

Ana De Armas non è famosa solo grazie a questi due ruoli, ma precedentemente l’avevamo conosciuta grazie a film quali Blade Runner 2049, Yesterday, Cena con delitto – Knives Out, Acque profonde, ecc.

I social media sono il male

La nota attrice Ana De Armas ha un un’idea molto precisa dei social media, secondo lei sono “loro” che hanno ucciso le star del cinema. Ormai non c’è più intrigo dietro ad un personaggio famoso in quanto “sbandierando” tutta la sua vita online, ormai si è persa totalmente la magia.

Ecco cosa ha dichiarato la De Armas: “Penso che la nuova generazione non abbia quel concetto, a causa dei social media. Ci sono così tante informazioni là fuori e si condivide troppo. Il concetto di una star del cinema è qualcuno di intoccabile che puoi solo vedere sullo schermo. Quel mistero è andato. Per la maggior parte è anche colpa nostra, ce lo siamo fatti da soli – nessuno tiene segreto più niente a nessun altro”.

Conclude poi che se fosse per lei il suo profilo di Instagram l’avrebbe già disattivato, ma per questioni lavorative non può farlo, ecco perché è fondamentale avere un equilibrio tra la propria privacy e il mondo social. Ovviamente non è facile in quanto bisogna comunque condividere qualche dettaglio personale se si vuole mantenere l’attenzione dei follower.

Come Ana De Armas, anche l’attore di Bridgerton, Regé-Jean Page ha lo stesso pensiero, ormai lui al cinema non ci va più per vedere l’attore ma: “Ci vado per vedere il film”.