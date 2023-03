Ghosted: pubblicato il trailer del film con Chris Evans e Ana de Armas su Apple TV (Video)

Una trama che mixa il romanticismo, l’alto tasso d’azione e un’avventura mozzafiato gli ingredienti di Ghosted in arrivo su Apple TV il prossimo 21 aprile. Ecco cosa sappiamo della pellicola con Ana de Armas e Chris Evans.

Lasciati travolgere dalla narrazione di Ghosted e dalla storia d’amore tra Cole, uomo dall’indole onesta e trasparente e Sadie, misteriosa e intraprendente. I protagonisti dovranno salvare il mondo in un’avventura a livello internazionale unica e da brividi. Il film è diretto da Dexter Fletcher e scritto da Paul Wernick e Rhett Reese. Se ti piacciono i film romantici con un tocco di azione, guarda il nuovo catalogo di Apple TV+!

La sinossi della pellicola e il trailer

Ghosted racconta la storia di Cole, interpretato da Chris Evans, un uomo onesto che si innamora dell’estro di Ana de Armas nei panni di Sadie, una donna dall’estro enigmatico che si rivela essere un’agente segreta. Prima che possano darsi un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono coinvolti in un’avventurosa trama internazionale per salvare il mondo. Guarda il trailer ufficiale del film di seguito!

Il trailer di Ghosted è disponibile sulla piattaforma Apple TV+ e sul canale YouTube sempre di Apple. Nel video promozionale si possono vedere Chris Evans e Ana de Armas nei loro rispettivi ruoli, intenti a salvare il mondo in a brevi sequenze d’azione e avventura. Il trailer suggerisce che il film si propone non solo come pellicola d’azione ma anche molto romantico, con l’accento posto sul rapporto d’amore dei due protagonisti, dato da una fortissima e travolgente chimica tra i due ragazzi.

Il cast e la direzione artistica dell’atteso Ghosted

Il film è diretto da Dexter Fletcher, 57 anni, regista noto per aver diretto Bohemian Rhapsody e Rocketman, mentre la sceneggiatura è del produttore e sceneggiatore canadese Paul Wernick, 45 anni, e dell’americano Rhett Reese, già autori dei film Deadpool e Zombieland.

Il cast di Ghosted include i seguenti attori e attrici: Chris Evans, famoso per Capitan America, Knives Out, nel ruolo di Cole. Ana de Armas, nota al pubblico per il famosissimo e acclamato Blade Runner 2049 ma anche resa celebre per No Time to Die del 2021. Nella pellicola l’attrice interpreta il ruolo di Sadie. Nel cast troviamo anche Lela Loren già vista in Power e Altered Carbon, nel ruolo di Terry e Tracy Letts The Big Short, Ford v Ferrari, nel ruolo di John.