Napoleon, il nuovo trailer in italiano del film storico con Joaquin Phoenix

L’attore Joaquin Phoenix è il protagonista di Napoleon, nuovo film diretto da Ridley Scott che racconta in maniera fedele la vita del generale Napoleone Bonaparte. Ecco il nuovo trailer.

Joaquin Phoenix sta per tornare al cinema con un nuovo, entusiasmante, progetto. Si tratta di Napoleon, il film storico e biografico che racconterà la vita di Napoleone Bonaparte, trattando sia delle sue scelte politiche sia di quelle più strettamente personali. Il regista è Ridley Scott, che non è nuovo al genere: certamente il suo film di carattere storico più famoso è Il gladiatore (a proposito: un sequel è in programmazione).

Joaquin Phoenix lavora nel mondo del cinema da tantissimi anni, ma è entrato nel cuore degli spettatori di tutto il mondo soprattutto di recente grazie a Joker, dove ha interpretato il protagonista. Il film racconta in maniera più psicologica la caduta dell’antagonista di Batman verso l’oblio: anche questo sequel è il lavorazione, sarà un musical e ci sarà anche Lady Gaga.

Ma cosa sappiamo di Napoleon? Di recente, Sony Pictures ha rilasciato un nuovo trailer: ecco tutto quello che occorre sapere prima di correre al cinema.

Napoleon: trama, cast e trailer del film diretto da Ridley Scott

La trama ufficiale di Napoleon descrive il film come “Un’epopea d’azione piena di spettacolo che racconta in dettaglio la movimentata ascesa dell’iconico Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix“. Non solo, anche l’amore sarà un tema importante: “Sullo sfondo straordinario di una cinematografia orchestrata dal leggendario Ridley Scott, il film cattura l’inarrestabile viaggio di Bonaparte verso il potere attraverso il prima della sua relazione mutevole e avvincente con il suo unico amore, Giuseppina“.

Il cast prevede, oltre ovviamente a Joaquin Phoenix, anche altri attori molto talentuosi, tra cui Edouard Philopponat, Matthew Needham (noto per House of the Dragon), Youseff Kerkour, Cormac Hyde-Corrin, Tahar Rahim e Anna Mawn. Il ruolo di Giuseppina, invece, è stato affidato a Vanessa Kirby. Ecco il nuovo trailer.

Napoleon uscirà al cinema il prossimo 23 novembre e poi sarà disponibile in streaming su Apple TV. La sceneggiatura è stata scritta da David Scarpa, che aveva già collaborato con Ridley Scott per Tutti i soldi del mondo, The Last Duel e il remake di Ultimatum alla Terra.