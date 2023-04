Joker 2 sarà un musical e Lady Gaga canta sul set – VIDEO

Un video delle riprese del sequel di Joker svela che Lady Gaga canterà nei panni di Harley Quinn. Il film, quindi, sarà un musical.

Uno dei rumors più popolari su Joker 2 è stato finalmente confermato: Lady Gaga interpreterà Harley Quinn e canterà anche in alcune scene del film. Un video diffuso su Twitter, infatti, rivela la cantante esibirsi sul set: non si vede lei personalmente, ma si può riconoscere molto bene la sua voce. Questo significa che il sequel del fortunato film con Joaquin Phoenix questa volta sarà anche, in parte, un musical.

Il sequel di Joker si chiamerà Folie à Deux e in questo momento è in lavorazione a Los Angeles. Già da diversi mesi i fan avevano ipotizzato che questa volta avrebbe potuto essere anche un musical e finalmente è arrivata la conferma. Sarà il seguito del film del 2019, che ha riscosso un enorme successo e ha portato al cinema una nuova visione del clown malefico appartenente all’universo di Batman.

L’interpretazione di Joaquin Phoenix, infatti, è stata lodata sia dalla critica sia dal pubblico e, in generale, i fan hanno apprezzato questa nuova visione della follia umana. Il film dovrebbe uscire al cinema nell’ottobre del 2024 – ancora non è ufficiale – e sarà diretto da Todd Phillips.

Come riportato da Comingsoon, il regista stesso ha confermato il genere musicale, spiegando che la musica e la colonna sonora aiuteranno ancora di più lo spettatore a immedesimarsi nella caduta verso la follia del protagonista. Per questo, quindi, anche Lady Gaga è entrata nel cast.

Joker 2, Lady Gaga canta e interpreta Harley Quinn

Da poche ore sta girando sui social un filmato di Lady Gaga che si esibisce sul set di Joker 2. Si tratta di un video brevissimo, di soli pochi secondi, ma i fan più attenti hanno subito riconosciuto la canzone: We’re a Couple of Swells. Deriva dal film Easter Parade del 1948, portato al cinema dagli iconici attori (e ballerini) Fred Astaire e Judy Garland.

Nel film, i due interpretavano una coppia che vive a Los Angeles. I due cantavano la canzone vestiti di stracci e si riferivano a se stessi come “swells“, ovvero delle persone ricche negli Stati Uniti del primo Novecento. Tuttavia, rivelavano di non poter recarsi a una festa dell’alta società perché sprovvisti di un mezzo proprio.

🚨SPOILER lady gaga as harley quinn heard singing on joker 2 set in arkham asylum omg pic.twitter.com/ynXNFPq5gJ — allure | 🚨 joker 2 spoilers (@allurequinn) March 30, 2023

We’re a Couple of Swells, quindi, rappresenterà la frustrazione di Arthur Fleck – alias Joker – che non si riconosce nella società in cui vive, ma che, insieme alla compagna Harley Quinn si rifiuta di essere uno “swell”. Per il momento non ci sono altre immagini del film in lavorazione.