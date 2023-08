Marvel avrebbe scelto la nuova “Donna invisibile” per il prossimo film dei “Fantastici 4” | Ecco chi è

Secondo voci di corridoio, nei Marvel Studios avrebbero già scelto la prossima Donna Invisibile e i fan esultano. Ecco chi è.

È trapelata una notizia entusiasmante per tutti gli appassionati del mondo Marvel: sembra che Vanessa Kirby sia stata scelta per interpretare il ruolo di Sue Storm, anche conosciuta come la Donna Invisibile, nel prossimo film dedicato ai Fantastici 4. Questa decisione ha suscitato grande curiosità e interesse tra il fandom dei fumetti e dei vecchi film, che non vedono l’ora di vedere l’attrice affiancata agli altri membri del team supereroico.

La scelta di Vanessa Kirby sembra essere stata accolta positivamente da molti, considerando le sue abilità attoriali comprovate e la sua versatilità nel recitare in diversi generi cinematografici. L’attrice ha dimostrato il suo talento in film d’azione, drammatici e anche in ruoli più complessi, il che la rende una scelta intrigante per un personaggio iconico come Sue Storm.

La notizia bomba

La notizia ha anche sollevato alcune domande sulla direzione che il nuovo film dei Fantastici 4 potrebbe prendere. Come sarà interpretato il personaggio di Sue Storm da Vanessa Kirby? Quali elementi aggiungerà alla dinamica del gruppo di supereroi?

Gli appassionati stanno già speculando sulle possibili trame e sottotrame che potrebbero svilupparsi intorno a questo personaggio e alla sua interazione con gli altri membri del team.

La scelta di Vanessa Kirby è solo l’ultimo tassello nell’ambizioso piano della Marvel di reintrodurre i Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe. Dopo anni di attesa, i fan sono ansiosi di vedere come i loro supereroi preferiti verranno rielaborati e integrati nella trama complessiva dell’universo cinematografico Marvel. L’indiscrezione della notizia è arrivata da Jeff Sneider tramite Above the Line e oltre al nome dell’attrice, anche un altro è stato estrapolato dal nuovo eport: Joseph Quinn avrebbe infatti ottenuto il ruolo di Johnny.

Ora tutto è da vedere in base allo sciopero iniziato dagli sceneggiatori e dagli attori: il regista Matt Shakman aveva dichiarato che le riprese del film avrebbero preso il via all’inizio del 2024 per poi arrivare in sala l’anno dopo ma come molti progetti in lista, Fantastici 4 ha subito una modifica del calendario dopo che l’industria cinematografica è scesa in campo contro la nuova minaccia dell’I.A.

Nonostante tutte le ipotesi e le aspettative, i dettagli sul film e sulla performance di Vanessa Kirby rimangono ancora avvolti nel mistero. Sarà interessante vedere come l’attrice darà vita a un personaggio così amato e come si inserirà nell’entusiasmante mondo dei supereroi Marvel. Una cosa è certa: l’annuncio della sua partecipazione ha sollevato l’attesa e l’entusiasmo per il futuro dei Fantastici 4 e per le avventure che ci aspettano al cinema.