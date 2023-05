Il Gladiatore 2: nel cast anche Pedro Pascal

Nel sequel de Il Gladiatore anche l’attore impegnato di recente con The Last of Us.

Nel cast de Il Gladiatore 2 sarà presente anche l’attore Pedro Pascal.

Nel novembre del 2024 arriverà nei cinema l’attesissimo Il Gladiatore 2, sequel dell’immortale cult del 2000 diretto da Ridley Scott con Russell Crowe e Joaquin Phoenix a interpretare rispettivamente Massimo Decimo Meridio e l’imperatore Commodo. Importantissime novità giungono per quanto riguarda il cast di questo nuovo film, che si arricchisce grazie alla presenza anche di Pedro Pascal.

Pedro Pascal nel cast de Il Gladiatore 2

Quello de Il Gladiatore 2 si avvia praticamente ad essere un cast a dir poco stellare. Oltre al protagonista Paul Mescal sarà infatti presente anche Denzel Washington ed è stata da qualche giorno confermata anche la presenza di Joseph Quinn e di Connie Nielsen, che ritorna nel ruolo di Augusta Lucilla.

L’ultima considerevole novità proprio per quanto riguarda il cast consiste ora in Pedro Pascal, che entra ufficialmente a far parte di questo progetto. Una notizia che non fa che confermare il diretto interessato come uno degli attori più importanti e richiesti del momento.

Dopo aver ricoperto il ruolo di Oberyn Martell nell’acclamata serie de Il Trono di Spade, Pascal ha interpretato il Mandaloriano nella serie spin-off di Star Wars The Mandalorian e, soprattutto, quello di Joel Miller nella recentissima prima stagione di The Last of Us, serie che ha già riscosso un enorme successo e adattamento dell’omonimo videogioco action e survival horror.

In ambito cinematografico, Pascal ha di recente recitato in Il talento di Mr. C e in Nella Bolla. A ciò si aggiunge poi la partecipazione a Strange Way of Life, cortometraggio di Pedro Almodovar presentato in anteprima al Festival di Cannes di quest’anno e in uscita nei cinema spagnoli il 26 di questo mese.

Il Gladiatore 2: le news sulla trama

Il Gladiatore 2 riprenderà a distanza di tantissimi anni il finale del cult del 2000, che terminava con la morte sia dello spietato imperatore Commodo che di Massimo Decimo Meridio. Dopo la morte del generale interpretato da Russell Crowe, la storia sarà incentrata sul figlio di Lucilla, interpretato da un Paul Mescal candidato di recente ai Premi Oscar per la sua interpretazione in Aftersun di Charlotte Wells.

Nel ruolo di antagonista ci sarà invece Barry Keoghan, reduce dall’ottima performance in Gli Spiriti dell’Isola e pronto a vestire i panni di Geta, figlio di Giulia Domna e di Settimio Severo che fu co-imperatore di Roma dal 209 al 211. Non sono ancora noti invece i ruoli che spetteranno a Denzel Washington e a Pedro Pascal.