Napoleon: la nuova clip del film di Ridley Scott

Un video ci porta dietro le quinte del film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix.

Un nuovo video svela il dietro le quinte di Napoleon, film di Ridley Scott con protagonista Joaquin Phoenix. Tra i film in assoluto più attesi della nuova stagione cinematografica rientra senza dubbio Napoleon, nuova opera di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nei panni del protagonista. A poco più di un mese dall’arrivo della pellicola in sala, in uscita in Italia il prossimo 23 novembre, sono giunte ora nuove interessanti immagini grazie ad un video del dietro le quinte.

Il video del dietro le quinte di Napoleon

Napoleon si presenta come uno dei film più importanti dei prossimi mesi. Incentrata su uno dei più grandi personaggi della storia europea e mondiale, la nuova opera di Ridley Scott si preannuncia a dir poco spettacolare, con gli innumerevoli fan delusi per la sua mancata proiezione ai festival di Venezia o di Toronto.

Ora, a distanza di qualche mese dall’uscita del primissimo trailer, tutti coloro che aspettano con ansia questo film possono consolarsi con un nuovissimo video che ci porta nel dietro le quinte del kolossal storico. Ecco qui di seguito il video.

Napoleon: la nuova opera di Ridley Scott

L’attesa per Napoleon è enorme prima di tutto per il nome del regista. Ridley Scott è uno dei più grandi cineasti della storia del cinema mondiale, in grado di iniziare la propria carriera con due capolavori come Alien e Blade Runner e di firmare poi altre opere rimaste nell’immaginario collettivo. Nel corso degli anni, la qualità delle opere di Scott è rimasta sempre elevatissima, con il regista che dopo Il Gladiatore del 2000 ha diretto altre pellicole di enorme successo come Sopravvissuto – The Martian del 2015 candidato a sette premi oscar, The Last Duel del 2021 con Matt Damon e Adam Driver e House of Gucci sempre del 2021 con Lady Gaga, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino e ancora Adam Driver.

In secondo luogo, Napoleon si preannuncia un successo per la presenza nei panni del protagonista di Joaquin Phoenix. Dopo essere salito alla ribalta con il ruolo di Commodo ne Il Gladiatore, Phoenix ha impreziosito la propria carriera con altri ruoli importantissimi come quello in Quando l’amore brucia l’anima – Walk the line o ancora quello in The Master. Dopo tre candidature ai premi oscar nel 2001, nel 2006 e nel 2013 è poi arrivata anche l’ambita statuetta grazie alla parte in Joker di Todd Phillips. Ultimi lavori dell’attore prima di questo Napoleon sono infine consistiti in C’mon C’mon di Mike Mills del 2021 e in Beau ha paura di Ari Aster di questo 2023.