Joaquin Phoenix e la lacrima di sangue a favore dei diritti degli animali

L’attore Joaquin Phoenix, da sempre grande sostenitore dei diritti degli animali, ha pubblicato un post su Instagram dove critica apertamente la strage di maiali nel rifugio Cuori liberi.

Nel mondo dello spettacolo, ci sono tantissimi attivisti per i diritti degli animali. Non solo Leonardo DiCaprio e Natalie Portman, ma anche Joaquin Phoenix è sempre molto attento su queste tematiche. Per questo, l’attore ha voluto mostrare tutto il suo disappunto quando ha scoperto dell’uccisione dei maiali che erano stati accolti presso il rifugio Cuori liberi, a Pavia.

Per diffondere la sua indignazione e nel tentativo di far arrivare la notizia a più persone possibili, l’attore di Joker ha pubblicato una foto su Instagram, dove mostra il suo viso decorato con una vistosa lacrima rossa, che richiama il sangue. Nella didascalia ha aggiunto un lungo testo, decisamente toccante, dove ha espresso tutta la sua solidarietà verso l’associazione Cuori liberi.

Nei giorni scorsi, infatti, l’associazione aveva accolto dieci maiali, fuggiti da un allevamento intensivo. Lo scopo era quello di rieducarli per salvarli, ma la situazione è precipitata quando l’Agenzia per la tutela della salute di Pavia ha dato l’ordine di abbatterli.

Joaquin Phoenix, l’uccisione dei maiali e lo sfogo su Instagram

Joaquin Phoenix ha reagito con sdegno quando ha appreso la notizia. L’Agenzia per la tutela della salute aveva dato l’ordine di uccidere i dieci maiali quando nei pressi di Pavia sono scoppiati otto focolai di peste suina: da agosto a oggi, a causa di ciò, sono stati abbattuti oltre 30mila suini.

Gli esemplari che erano stati adottati da Cuori liberi non erano malati (alcuni erano portatori sani, ma non erano contagiosi), ma l’Agenzia ha deciso di non fare nessuna eccezione e li ha comunque abbattuti. Gli attivisti, tra cui Joaquin Phoenix, hanno reagito molto male davanti a questa presa di posizione.

L’interprete di Joker ha scritto un lungo sfogo su Instagram, dopo aver postato una foto con una lacrima che simulava il sangue. Ha smentito la voce che sosteneva che gli animali fossero morenti e sofferenti, e quindi fossero stati abbattuti per pietà. “Quello che è accaduto oggi a @progettocuoriliberi_odv è vergognoso. Tutti i maiali nel rifugio italiano sono stati uccisi dallo Stato e dalle autorità, i veterinari che dovrebbero salvare vite le hanno tolte senza pietà. E’ un giorno di lutto e tristezza, questa azione inumana non deve passare sotto silenzio, per favore condividete! Decine di furgoni della polizia per degli animali innocenti che avevano una casa e delle famiglie, che erano accudite e amate. Il mio assoluto supporto a tutti coloro che hanno difeso la vita e la libertà per due settimane. Siamo con tutti voi!“