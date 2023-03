House of the Dragon: la seconda stagione sarà più corta rispetto alla prima

Sono uscite delle nuove indiscrezioni sulla seconda stagione della serie spin off House of the Dragon. La prima riguarda la durata in quanto questa stagione sarà più corta della prima.

C’è una notizia bella e una cattiva, se vogliamo definirla così, in merito al destino di House of the Dragon. Vogliamo svelarvi tutto quello che abbiamo scoperto in merito alla serie spin off del Trono di Spade. La prima notizia certa è che la seconda stagione dello show sarà più corta rispetto alla prima. In molti parlano di un taglio di episodi per risparmiare sui costi, sarà così?

House of the Dragon ha da pochi mesi concluso la trasmissione della prima stagione in tv e sta lasciando i fan con “il fiato sospeso” per l’inizio della seconda. Questa storia si basa sul libro Fuoco e sangue di George R. R. Martin ed è lo spin off della serie “madre” Il Trono di Spade sempre di Martin.

Cosa sappiamo di House of the Dragon?

House of the Dragon come dicevamo in precedenza si basa sul romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin e narra le vicende avvenute 190 anni prima rispetto alla storia del Trono di Spade. La storia descrive tutti gli eventi che precedono la guerra civile dei Targaryen, che verranno poi narrati nel romanzo La Danze dei Draghi.

La serie tv House of the Dragon per il momento comprende una sola stagione che è stata trasmetta in Italia a partire da fine agosto 2022, con un totale di 10 episodi. I fan sono rimasti molto entusiasti di questo show in quanto amplifica la storia letta nel romanzo da cui trae ispirazione.

È stata confermata una seconda stagione, che porterà avanti i punti lasciati in sospeso nella prima stagione.

La seconda stagione di House of the Dragon

House of the Dragon avrà una seconda stagione la quale inizierà le riprese nel Regno Unito già dalle prossime settimane. È trapelata l’indiscrezione che questa serie sarà più corta rispetto alla prima, in quanto vedremo soltanto 8 episodi e non i 10 canonici. Se questa può essere considerata la notizia cattiva, quella bella è che questa scelta non è stata fatta per una riduzione di budget, bensì per una nuova riorganizzazione della sceneggiatura.

Come nel Trono di Spade, anche nella sua serie spin off, Martin e tutta l’équipe di lavorazione, ci tengono a mantenere la storia fluida, in modo da continuare ad appassionare i fans. Inoltre pare che l’approvazione della terza stagione da HBO, sia solo un pro forma, anche perché i produttori ne hanno immaginate come minimo 4 di stagioni. Ovviamente l’evolversi della storia e l’approvazione dei fan come indice di gradimento decideranno le sorti di House of the Dragon.

Ecco che cosa ha dichiarato Martin in merito a questa seconda stagione di House of the Dragon: “Sono entusiasta che abbiamo ancora 10 ore ogni stagione per raccontare la nostra storia. Spero che continui ad essere vero. Ci vorranno quattro stagioni complete di 10 episodi ciascuna per rendere giustizia alla Danza dei Draghi, dall’inizio alla fine…”.