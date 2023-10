American Fiction, il trailer della commedia satirica sul mondo dell’editoria

L’attore Jeffrey Wright è il protagonista di American Fiction, la commedia che racconta con una satira il mondo editoriale. Ecco tutto quello da sapere prima di vedere il film.

Si è concluso il Toronto Film Festival, dove hanno spopolato diverse pellicole. Tra queste, American Fiction ha spiccato, aggiudicandosi anche il People’s Choice Award. Si tratta di una commedia satirica, che mette in luce gli aspetti negativi e contraddittori del mondo dell’editoria statunitense e che uscirà ufficialmente al cinema il prossimo 22 dicembre.

Il protagonista è Jeffrey Wright, che interpreta Thelonius Monk Ellison, uno scrittore che tempo prima riscuoteva un discreto successo ma che adesso sembra non trovare il giusto spazio per le proprie opere all’interno del mercato del libro americano. Il film è diretto da Cord Jefferson – si tratta del suo primo lungometraggio – che si è ispirato al romanzo Erasure, di Percival Everett.

Come riportato da Coming Soon, il regista stava coltivando il progetto dal 2022 e che ha amato il libro da cui è tratto: “Dopo 20 pagine sapevo di volerne trarre una sceneggiatura, e dopo 50 ho iniziato a leggerlo con la voce di Jeffrey Wright. Quando l’ho finito, sapevo anche di volerlo dirigere. Ci sono così tante sovrapposizioni con la mia vita personale e con quello che penso da decenni. Mentre lo leggevo mi sembrava che qualcuno mi avesse fatto un regalo“.

American Fiction: trama, cast e trailer della commedia con Jeffrey Wright

La trama di American Fiction si concentra su Thelonius Monk Ellison, uno scrittore frustrato che non vuole obbedire ai suggerimenti del suo agente, che continua a consigliargli di scrivere libri che rappresentino la comunità afroamericana. L’autore non sopporta questa letteratura – che ritiene ricca di stereotipi – e decide così di scrivere una parodia sotto pseudonimo. Il romanzo diventa un best seller e lo scrittore si ritrova proiettato al centro di quel mondo falso che tanto disprezzava.

Il cast di American Fiction prevede, oltre a Jeffrey Wright nel ruolo di personaggio principale, anche Tracee Ellis Ross, John Ortiz, Erika Alexander, Leslie Uggams, Adam Brody, Issa Rae e Sterling K. Brown. Ecco qua il trailer.

La commedia è stata proiettata in anteprima durante il Toronto Film Festival, ma uscirà ufficialmente nelle sale americane il prossimo 22 dicembre. Al momento non si conosce la data di uscita nei cinema italiani, ma il trailer diffuso da MGM ha già ottenuto un buon successo anche tra il pubblico nostrano. Si aspettano i prossimi aggiornamenti.