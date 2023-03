Il Gladiatore 2, Russell Crowe: “Sono un po’ geloso”

Le parole dell’attore sul sequel del cult di Ridley Scott.

Russell Crowe ha voluto dire la sua in merito a Il Gladiatore 2.

Tra i film più iconici degli anni 2000 è impossibile non inserire Il Gladiatore, un film rimasto nell’immaginario collettivo non solo grazie alla sapiente regia di Ridley Scott ma anche grazie alle magistrali interpretazioni di attori come Joaquin Phoenix e Russell Crowe.

Il cult arrivato nelle sale cinematografiche italiane il 19 maggio del 2000 avrà ora, come noto ormai da diverso tempo, un suo sequel. Ad esprimersi in merito al secondo capitolo che uscirà a quasi 25 anni di distanza dall’illustre predecessore è stato proprio Russell Crowe.

Le parole di Russell Crowe su Il Gladiatore 2

Quando si pensa alla lunga e straordinaria carriera di Russell Crowe la mente di tutti va subito, inevitabilmente, al ruolo ricoperto dall’attore neozelandese ne Il Gladiatore. Una parte, quella del generale e poi gladiatore Massimo Decimo Meridio, che lo ha portato ad aggiudicarsi la statuetta di migliore attore ai Premi Oscar del 2001.

Tornando a parlare de Il Gladiatore 2, il cast dell’attesissimo sequel non vedrà sicuramente tra i propri membri proprio Crowe: Massimo Decimo Meridio, come noto, muore sul finire del film di Scott in seguito al duello nell’arena con Commodo, ma è stato confermato di recente che il personaggio non comparirà su schermo nemmeno per eventuali flashback o cameo.

Lo stesso Russell Crowe, impegnato negli ultimi giorni nella presentazione del film L’esorcista del papa, ha parlato dell’imminente arrivo del secondo capitolo de Il Gladiatore nel corso di una puntata del The Ryan Tubridy Show. Qui di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

“Ho sentito che Paul Mescal è un bravo ragazzo, gli auguro il meglio. Penso che il punto da cui stanno per riprendere la storia, con il giovane Lucius sulla strada per diventare imperatore, sia un’idea davvero intelligente e coerente con il mondo che abbiamo creato. Non voglio soffermarmi troppo sul passato, perché mi riporta ad un periodo in cui ero ovviamente molto più giovane. Ci ripenso sempre e ho amato ogni minuto di quell’esperienza. Mi piace stare sul set di un film storico, entrare nei costumi e nelle diverse situazioni. Ha un grande fascino per me. Provo un po’ di gelosia per il fatto che delle persone vivano adesso quell’esperienza che io ho potuto vivere anni fa“.

Il sequel de Il Gladiatore

Il Gladiatore 2 dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel novembre del 2024, con le riprese del film che sono attualmente in corso.

Per quanto riguarda la trama della pellicola, questa dovrebbe avere luogo circa 30 anni dopo gli eventi del film del 2000. Al centro delle vicende il figlio di Lucilla e nipote di Commodo Lucius, che verrà interpretato da Paul Mescal. Dopo aver recitato nella serie televisiva Normal People, Mescal è salito alla ribalta per il film Aftersun del 2022, che lo ha portato alla candidatura al miglior attore agli ultimi Premi Oscar.

Nel cast, che dovrebbe vedere il ritorno di Connie Nielsen nei panni di Augusta Lucilla, saranno presenti anche Denzel Washington e Barry Keoghan. L’attore irlandese, dopo la parte di Druig in Eternals dell’MCU e la candidatura a miglior attore non protagonista agli ultimi Oscar per la parte ne Gli spiriti dell’isola, dovrebbe interpretare nel sequel de Il Gladiatore il villain rappresentato dalla figura del co-imperatore Geta, fratello di Caracalla e figlio di Settimio Severo e Giulia Domna.