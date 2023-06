Fast and Furious, lo spin-off su Hobbs presenterà un nuovo protagonista

Fast X è ancora al cinema, ma i futuri capitoli sono già in lavorazione. In particolare, sta facendo molto parlare lo spin off incentrato su Luke Hobbs, interpretato da Dwayne Johnson.

Solo poche settimane fa, è arrivato al cinema Fast X, decimo capitolo della saga iconica di Fast and Furious. La serie è cominciata nel 2007 e nel corso degli anni si è evoluta sempre di più, fino a includere elementi al limite del possibile e un cast sempre più variegato e incredibile. Quest’anno ci sono state molte new entries, tra cui Jason Momoa, che dal set di Game of Thrones e Aquaman, è diventato Dante Reyes.

L’ultimo film sta piacendo molto al pubblico (anche se ci si aspettava incassi maggiori), che ha particolarmente apprezzato l’idea di inserire l’Italia e lo sfondo romano sulle avventure di Vin Diesel e Michelle Rodriguez. La produzione ha già confermato che non ci si fermerà a dieci pellicole, ma che sono in programma anche uno spin off e un sequel.

Tra questi, ce ne sarà anche uno dedicato a Dwayne Johnson, che interpreta Luke Hobbs. Il personaggio non ha avuto un ruolo rilevante in Fast X, ma è apparso alla fine dei titoli di coda, facendo intuire ai fan che in futuro avrebbe avuto senza dubbio un’importanza maggiore.

Fast and Furious, cosa sappiamo dello spin off con Dwayne Johnson

Il prossimo spin off di Fast and Furious si intitolerà Fast and Furious Presents: Hobbs & Reyes e sarà ambientato tra il decimo e l’undicesimo film, che è già stato confermato e si chiamerà invece Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw. Ad annunciare lo spin off è stato proprio Dwayne Johnson su Twitter, che ha anche aggiunto che sarebbe stato introdotto un personaggio importantissimo per la saga.

Lo spin off, come si intuisce già dal titolo, si incentrerà sui personaggi interpretati da Dwayne Johnson e Jason Momoa, ovvero Luke Hobbs e Dante Reyes. Al momento, non si conoscono altri dettagli sulla trama, ma è certo che il film ci sarà. La produzione, infatti, ha dichiarato che la saga continuerà, nonostante gli incassi di Fast X siano stati più bassi del previsto.

Come riportato da Screenrant, il decimo e l’undicesimo film avrebbero dovuto concludere la serie, ma Vin Diesel ha fatto intendere che in seguito si è deciso di rielaborare questi capitoli in una sorta di trilogia a parte, includendo anche questo spin off ambientato tra i due capitoli. Ancora non si conosce la data di arrivo al cinema di Hobbs & Reyes, ma Hobbs & Shaw dovrebbe invece uscire il 4 aprile 2025.