Tutto sul prequel (cancellato) di Shining

Tempo fa, era stato annunciato un prequel di Shining, ambientato subito dopo Doctor Sleep. Purtroppo il progetto è stato abbandonato: ecco di cosa avrebbe parlato.

Tutti gli amanti dell’horror, del sovrannaturale e di Stephen King hanno visto Shining. Si tratta di uno dei film più famosi tra gli adattamenti dei suoi romanzi, ma lo scrittore non ha mai nascosto di aver poco apprezzato il lavoro di Stanley Kubric. Per questo, nel 2019 Mike Flanagan aveva diretto Doctor Sleep, questa volta con la sua approvazione entusiasta.

Chi segue da tempo lo scrittore sa che molti dei suoi libri sono collegati e ambientati nello stesso universo, tanto che alcuni personaggi tornano spesso. Doctor Sleep e Shining sono collegati e Doctor Sleep può essere considerato a tutti gli effetti un prequel, dal momento che racconta la storia di Dick Halloran prima che andasse a lavorare nell’hotel maledetto Overlook.

Il personaggio questa volta è stato interpretato da Carl Lumbly e la critica ha acclamato la sua performance. Il regista aveva in programma di girare anche un altro film, che si sarebbe collocato temporalmente tra Doctor Sleep e Shining, concentrandosi in particolare su questo personaggio. Il progetto, però, si è arenato.

Shining, di cosa avrebbe parlato il sequel di Doctor Sleep

Di recente, il regista Mike Flanagan ha rivelato durante il podcast Script Apart di cosa avrebbe parlato questo film, che sarebbe stato allo stesso tempo un sequel di Doctor Sleep e un prequel di Shining. Il film si sarebbe concentrato su Dick Halloran (che avrebbe interpretato sempre Carl Lumbly) e cronologicamente si sarebbe ambientato durante It.

Tutti e tre i libri, infatti, sono collegati e appartengono alla saga de La torre nera, su cui il regista vorrebbe fare anche una serie tv. Il sequel cancellato avrebbe quindi raccontato di Dick Halloran e di come, prima di arrivare all’Overlook, lavorasse a Derry, sia nell’esercito sia cucinando in un locale chiamato The Black Spot, punto di ritrovo della comunità afroamericana della cittadina.

Nel libro il Black Spot viene incendiato durante un attacco razzista, ma Halloran riesce a salvare tutti, tra cui il padre di Mike, uno dei ragazzini protagonisti di It. Da qui, il protagonista avrebbe dato la caccia a un assassino e allo stesso tempo avrebbe cercato altre persone in grado di “brillare” (come Danny in Shining), per poi scegliere una vita più tranquilla all’Overlook. La trama appare molto interessante, ma purtroppo il progetto è stato cancellato, come rivelato dal regista su Twitter, a causa dei bassi incassi che Doctor Sleep ha guadagnato al botteghino.