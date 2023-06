Sacha Baron Cohen: pronto un nuovo progetto riguardante Ali G

L’attore britannico è pronto ad avviare il suo nuovissimo progetto.

L’attore e comico Sacha Baron Cohen vuole avviare un nuovo progetto riguardante il personaggio di Ali G. In via di definizione un nuovissimo progetto di Sacha Baron Cohen. L’attore, comico e produttore cinematografico britannico classe 1971 ha infatti in mente nuovi piani per il proprio personaggio Ali G.

Le idee di Sacha Baron Cohen per il personaggio di Ali G

Sacha Baron Cohen dovrebbe a breve fare il suo ritorno nei panni del suo celebre personaggio di Ali G. Nel corso di un recente episodio di The Hot Mic insieme a Jeff Sneider e a John Rocha, lo stesso Sneider ha rivelato come il comico e attore britannico abbia in mente di tornare a vestire ancora una volta i panni di Ali G in un nuovo film o programma televisivo.

Ali G farebbe dunque il suo ritorno sulle scene a una decina di anni di distanza dalla sua introduzione nel The 11 O’Clock Show e dopo altre passate apparizioni in altri contesti come ad esempio quelli rappresentati dal celebre show televisivo chiamato Da Ali G Show o anche il film Ali G Indahouse, pellicola risalente al 2002 con Mark Mylod alla regia.

La storia di Ali G

Ali G è un personaggio immaginario che è stato creato per l’appunto da Sacha Baron Cohen. Una sorta di raffigurazione parodica di un fan dei rapper inglesi di origini giamaicane, Ali G ha iniziato a riscuotere un enorme successo sin dalle sue primissime apparizioni al The 11 O’Clock Show.

Da qui è arrivata come conseguenza la proposta di mettere su una sitcom incentrata esclusivamente su di lui ovvero il Da Ali G Show, programma andato in onda per la prima volta in assoluto nel 2000. Nel corso della storia dello show, Sacha Baron Cohen, nella sua particolare veste, ha intervistato tantissimi personaggi famosi tra cui soprattutto politici.

Gli ultimi lavori di Sacha Baron Cohen

Sacha Baron Cohen è famoso non solo per Ali G ma anche per altri memorabili personaggi come ad esempio il giornalista kazako Borat o anche il giornalista di moda austriaco gay Bruno.

L’attore, nel corso della sua carriera, è stato candidato a migliore attore non protagonista ai Premi Oscar del 2021 per Il processo ai Chicago 7 oltre ad aver vinto un Golden Globe prima nel 2007 e poi nel 2021 per il miglior attore in un film commedia o musicale grazie a due film di Borat.

Oltre che nei già citati Il processo ai Chicago 7 e Borat, Sacha Baron Cohen ha recitato nel corso degli ultimi anni anche in Grimsby – Attenti a quell’altro del 2016 di Louis Leterrier e in Alice attraverso lo specchio sempre del 2016 di James Bobin.