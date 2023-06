Un nuovo capitolo di Fast And Furious con The Rock in arrivo | Ecco i dettagli

Dwayne Johnson, alias The Rock, ha rivelato che tornerà a far parte del franchise di Fast and Furious nel nuovo spin-off che sta per uscire al cinema. Ecco tutti i dettagli.

Dwayne Johnson, alias The Rock, dovrebbe tornare a far parte del franchise di Fast & Furious in un film spin-off ancora senza un titolo ufficiale. Infatti giovedì l’attore ha confermato in un tweet che riprenderà il ruolo di Luke Hobbs nel prossimo progetto.

“Luke Hobbs tornerà nel franchise di Fast & Furious. Le vostre reazioni in tutto il mondo al ritorno di Hobbs in Fast X ci hanno lasciato senza fiato“, ha scritto la star 51enne. Ha aggiunto subito dopo che: “Il prossimo film di Fast & Furious in cui vedrai il leggendario uomo della legge sarà il film HOBBS che fungerà da nuovo, nuovo capitolo e ambientato per FASTX: Parte II“.

L’annuncio dell’attore è arrivato dopo che ha scioccato i fan facendo un cameo a sorpresa nei titoli di coda del decimo film del franchise, Fast X, uscito nelle sale il mese scorso.

Hope you’ve got your funderwear on…

HOBBS IS BACK.

And he just got lei’d 🌺😈

Luke Hobbs will be returning to the Fast & Furious franchise.

Your reactions around the world to Hobbs’ return in Fast X have blown us away 🤯🙏🏾🌍

The next Fast & Furious film you’ll see the… pic.twitter.com/vvtBgTBOnl

— Dwayne Johnson (@TheRock) June 1, 2023