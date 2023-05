Brie Larson e la maledizione del franchise: perché è sprecata in Fast X

Nell’incredibile cast di Fast X c’è anche l’attrice Brie Larson, che interpreta Tess, la figlia di Mr. Nobody. Il suo personaggio, però, non è stato sfruttato al massimo delle sue potenzialità.

Fast X è da poco uscito al cinema e sta già riscuotendo un buon successo. In particolare, il decimo film della saga di Fast & Furious si sta facendo notare per il suo cast incredibile: ci sono tantissimi attori di successo, tra cui ben quattro premi Oscar. Tra le new entries, oltre a Jason Momoa, Daniela Melchior e Alan Ritchson, c’è anche Brie Larson.

L’attrice interpreta Tess, la figlia di Mr. Nobody (Kurt Russell), ma non ha convinto pienamente il pubblico. Il problema, però, non sarebbe la sua performance, ma il modo in cui è stato sviluppato il suo personaggio, che non è stato probabilmente sfruttato fino in fondo. Tess, infatti, divisa tra due poli, tra l’affetto per Toretto (Vin Diesel) e il suo legame con l’Agenzia guidata da Aimes (Alan Ritchson), è un personaggio senza dubbio interessante ed è un peccato che sia stato un po’ trascurato.

Brie Larson e la “maledizione” di Fast & Furious

Brie Larson è un’ottima attrice e non lo testimonia solo il suo premio Oscar come Miglior attrice protagonista che ha vinto nel 2016 per Room. Tuttavia, la maledizione del franchise di Fast & Furious sembra aver colpito anche lei: in questa saga, nessun attore noto per i suoi ruoli per lo più drammatici riesce a esprimere il massimo. La colpa non è dell’artista: semplicemente, non c’è spazio per tutti.

Il personaggio di Tess cerca di contribuire alla trama il più possibile con azioni che però rimangono marginali e partecipa anche a diverse scene d’azione, come le colleghe Michelle Rodriguez e Charlize Theron. Tuttavia, Fast X è veramente troppo affollato – sia di attori e personaggi, sia di scene memorabili – e non riesce a dare un’interpretazione davvero di impatto. Il suo personaggio resta quasi sullo sfondo.

Le altre attrici Oscar non sfruttate appieno

Anche le altre tre vincitrici del premio Oscar seguono un destino simile. Né Charlize Theron, né Rita Moreno né Helen Mirren riescono a colpire particolarmente lo spettatore e tutte le loro azioni rimangono relegate in disparte, nonostante siano effettivamente utili ai fini della trama.

Charlize Theron riesce a ricreare il suo antagonismo verso Michelle Rodriguez solo per poche scene sul finale. Rita Moreno, invece, aggiunge solo un nuovo membro alla famiglia di Toretto, mentre Helen Mirren serve solo praticamente per spingere Deckard Shaw (Jason Statham) ad allontanarsi e portare avanti la trama.