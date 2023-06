Perché Gisele è stata fatta fuori da Fast and Furious 6?

Gisele Yashar di Gal Gadot ha avuto un ruolo importante nella saga Fast and Furious, ma all’interno dello show il suo personaggio è morto in Fast and Furious 6: perché è stata uccisa?

Nonostante l’interpretazione avvincente dell’attrice Gal Gadot e un futuro promettente per il personaggio, Gisele Yashar si è sacrificata in Fast & Furious 6, il che pone la domanda, perché Gal Gadot ha lasciato Fast and Furious? Il suo personaggio, Gisele, è un contrabbandiere di droga con un’ottima abilità di guida e di tiro d’élite, che viene introdotto per la prima volta in Fast & Furious.

Il suo lavoro come corriere per il trafficante di droga Arturo Braga , interpretato nel film da John Ortiz si interrompe quando Dominic Toretto, ovvero Vin Diesel, la salva durante l’imboscata e, in segno di gratitudine, lei gli rivela l’ubicazione del nascondiglio di Braga ma loro due prenderanno strade separate. In Fast Five, il film più importante della serie Fast & Furious, Toretto la recluta.

Gisele sviluppa una relazione romantica con Han Lue, che nella pellicola viene interpretato da Sung Kang, e si dimostra una grande risorsa per la squadra principale. La forte interpretazione di Gadot in questo quinto capitolo della saga è il motivo per cui la scena della sua morte è stata una sorpresa; Gisele si è lasciata cadere dall’aereo nella famigerata scena della passerella in Fast & Furious 6 per salvare Han dall’essere colpito da uno degli scagnozzi di Owen Shaw, interpretato da Luke Evans.

Ma lo shock della fine di Gisele peggiora ancora di più dopo che il fratello di Shaw, Deckard, ovvero Jason Statham, fa schiantare l’auto di Han e lo lascia morire nella scena dei titoli di coda, rendendo inutile il suo sacrificio.

La morte di Gisele

La morte di Gisele probabilmente non sarebbe avvenuta se fosse stata così popolare nel 2013 come lo è oggi.

Gal Gadot non era la superstar che è attualmente quando ha interpretato il personaggio. In effetti, è stata la sua interpretazione di Gisele in nel quinto capitolo della saga a rendere Gal Gadot una star. La sua potente interpretazione e il suo background nelle forze di difesa israeliane l’hanno aiutata a sviluppare il suo personaggio come membro principale del cast, ma non è stato sufficiente a garantirle un posto permanente nella squadra degli attori ufficiali, volti di Fast And Furious.

Ma l’interpretazione di Gisele da parte di Gadot ha superato le aspettative che il franchise aveva per il personaggio, perché secondo la produzione, era destinata a essere solo una figura minore nella storia generale. Fast & Furious 6 doveva dimostrare che gli eroi non sono invincibili attraverso la morte di un personaggio che non faceva parte del cast principale come Dom o Brian O’Conner e Gisele aveva il giusto equilibrio di audacia e rilevanza per rappresentare un eroico sacrificio senza intaccare lo sviluppo di futuri sequel in quel momento.

Il lato positivo della memorabilità di Gisele e Han nel franchise è che c’è sempre un modo per riportarli in vita.