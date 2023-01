Vin Diesel potrebbe veramente recitare in Avatar?

C’è chi conferma e chi smentisce, ma la voce che Vin Diesel potrebbe lavorare presto con il franchise di Avatar si fa molto insistente. Cosa ne pensa James Cameron?

Chi non vorrebbe vedere Dom Toretto arrivare a tutta velocità, con il Nos inserito, a bordo della sua Dodge Charger R/T del 1970, sul set di Pandora? Vin Diesel sarebbe un Na’vi perfetto a nostro dire. Dalle voci che girano pensiamo che lo sappia anche lui.

Una delle pellicole che ha reso immortale Vin Diesel, tra le tante girate, è sicuramente quella di Fast and Furious. Il franchise dei film ad “alta velocità” non vuole fermarsi, infatti, la produzione ne ha messi “in cantiere”, già diversi ormai. Eppure pare che lo stesso Diesel abbia voglia di cambiamento, gli piacerebbe da matti avere il suo Avatar personalizzato.

Ci sarà Avatar 3?

Grazie al successo di Avatar: La via dell’acqua, è ormai del tutto ufficiale che il franchise di Avatar proseguirà come minimo con una trilogia. Ovviamente se le cose andassero sempre bene, come il successo del secondo capitolo, la saga potrebbe continuare con altri nuovi capitoli. Avatar 2, uscito a distanza di più di 20 anni dal primo capitolo, ha guadagnato qualcosa come 2 miliardi di dollari, classificandosi come uno dei migliori film campione d’incassi di tutti i tempi.

James Cameron ci aveva visto giusto, l’attesa gli è servita per arrivare nel cuore dei suoi fan con una nuova storia che non li ha delusi. In Avatar 3, in uscita quasi sicuramente a fine del 2024, troveremo sempre le tribù conosciute nei primi due capitoli e in più si aggiungeranno nuovi membri nel mondo di Pandora. Una cosa cambierà sicuramente, sarà il punto di vista e il narratore, che racconterà la storia. Nei primi due abbiamo sentito sempre cosa ne pensava Jake, dal terzo potrebbe essere addirittura suo figlio a prendere il suo posto.

A detta di James Cameron in persona: “Quando il polverone sarà passato, mi prenderò un momento per valutare ciò che le persone hanno amato e ciò a cui hanno risposto meglio in questa uscita, potrei tornare indietro e cambiare qualcosa, qualche momento qua e là. Non sarà radicale, ma potrei perfezionare un po’ le cose per enfatizzare ciò a cui le persone stanno rispondendo meglio. Ad esempio, Lo’ak è davvero emerso come personaggio per le persone, quindi potrei trovare un modo per… Già adesso è il narratore, oh sto dicendo troppo”.

Vin Diesel diventerà un Na’vi nel prossimo Avatar?

La voce insistente che Vin Diesel, il tenace Groot di Guardiani della Galassia, potesse entrare nel cast dei prossimi film di Avatar, era emersa dopo che l’attore aveva pubblicato una foto di lui in Nuova Zelanda all’interno del set del franchise di James Cameron.

I fan quindi avevano iniziato a sperare che Vin potesse essere presente nei prossimi Avatar anche per le parole rilasciate qualche tempo dopo dallo stesso Diesel: “C’è una persona a Hollywood da cui imparare con la quale ho sempre voluto lavorare. Immagino che tutto arrivi a tempo debito…Adoro James Cameron e la saga di Avatar, perciò credo di poter dire senza problemi che lavoreremo presto insieme…”.

Di recente però il produttore di Avatar, Jon Landau ha messo fine ai rumors che si erano creati attorno a questa storia: “Vin era un fan. Un giorno è arrivato sul set e ha voluto visitarlo per vedere cosa stavamo facendo e le persone hanno preso le sue parole fuori contesto”.

Almeno per il momento è quindi esclusa la sua apparizione in Avatar 3, che si possa aprire uno spiraglio per Vin Diesel per i prossimi capitoli?