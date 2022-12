Il cameo di Superman tanto voluto da Dwayne Johnson

Il cameo apparso in Black Adam che ha visto il ritorno di Superman, alias Henry Cavill, ha fatto sperare nell’uscita di Man of Steel 2, ma qualcosa potrebbe essere andato storto.

Non sempre un piccolo cameo può essere indice di qualcosa di nuovo. I fan hanno tanto sperato in questo ma le teorie al momento sono altalenanti.

Dwayne Johnson, con il suo Black Adam, ha voluto intensamente far accreditare un piccolo cameo per dare spazio a Henry Cavill, con il ritorno del suo Superman. Dopo questa apparizione per i fan è stato subito, “Man of Steel 2 mania”. Ma sarà veramente così?

I sequel bocciati dalla DC

Per ogni sequel confermato, un altro viene cancellato. I fan sono rimasti totalmente scioccati dopo aver letto gli importanti aggiornamenti pubblicati dall’Hollywood Reporter. Tra cui che il terzo capitolo di Wonder Woman è stato cancellato e che Henry Cavill per divergenze con i capi DC, non tornerà più a vestire i panni di Superman, se non per un altro cameo.

Ovviamente i fan sono letteralmente impazziti dopo queste dichiarazioni, motivo per cui hanno chiesto spiegazione a James Gunn stesso sul suo profilo Twitter. La risposta di Gunn è molto vaga e non rassicura i fan: “Per quanto riguarda le informazioni pubblicate ieri dall’Hollywood Reporter, alcune sono vere, altre sono vere per metà, altre ancora sono false e infine ci sono cose che non abbiamo ancora deciso…”.

Superman apparirà in Flash?

Sappiamo ad oggi che il Superman di Henry Cavill, dopo essere apparso in un cameo di Black Adam con Dwayne Johnson, apparirà anche in un altro cameo insieme al Flash di Ezra Miller.

Per ora nessuno ha mai confermato l’uscita di Man of Steel 2, quindi il futuro di Cavill è ancora molto nebuloso. Sappiamo che i prossimi film in uscita della DC saranno Shazam! Fury of the Gods, The Flash, Blue Beetle e Aquaman e il Regno Perduto. Vedremo altri camei nei vari film che daranno spazio a Supergirl, Aquaman e Wonder Woman.

Oltre queste informazioni per ora non ci sono altre certezze. Sappiamo però che James Gunn, dopo aver pubblicato un tweet festeggiare i 44 anni dall’uscita del primo Superman con il grande e compianto Christopher Reeve, ha risposto così alla domanda di un fan che chiedeva aggiornamenti in merito:

“…i fan sono affamati di vedere di più del più grande personaggio dei fumetti sul grande schermo…Sì, certo. Superman è una priorità enorme, se non la più grande priorità”.

Per sapere se ci sarà quindi Man of Steel 2 e se sarà Henry Cavill a rivestire di nuovo i panni dell’eroe con la S sul petto, dovremmo aspettare news future.