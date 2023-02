Fast X: ecco finalmente disponibile il teaser del decimo capitolo di Fast and Furious

Siamo quasi giunti alla fine, finalmente a grande richiesta ecco arrivare il teaser del decimo (e penultimo) capitolo della saga di Fast and Furious, Fast X.

Ogni saga, anche se di grande successo, ad un certo punto deve mettere la parola fine alla storia, per evitare di stufare il pubblico e rovinare così quell’affetto che i fan gli hanno sempre riservato.

La saga di Fast and Furious è uno di quei franchise molto amati dai fan, i quali hanno seguito tutta la storia con la stessa intensità vissuta fin dal primo capitolo. Questo decimo e penultimo capitolo sta per arrivare al cinema, in attesa di vederlo ecco in anteprima, il teaser di Fast X.

Fast X cambia regista

A causa di divergenze creative non specificate, il regista di sempre Justin Lin, ha deciso di abbandonare il franchise di Fast and Furious a riprese iniziate. Senza nessuna spiegazione in merito, Lin è stato sostituito dal nuovo regista Louis Leterrier, già conosciuto per Transporter, il quale dovrebbe occuparsi quindi degli ultimi due capitoli della saga.

Nonostante i tentativi di Vin Diesel, sappiamo che Dwayne Johnson non tornerà in Fast X, come ha appunto dichiarato l’interprete di Hobbs: “Ho detto direttamente a lui che non tornerò nel franchise. Sono stato deciso, ma cordiale. Ho fatto presente che sarò sempre di supporto al cast e farò il tifo per loro, ma che non c’è spazio per un mio ritorno”.

Il cast di Fast X rivedrà quindi la maggior parte dei suoi interpreti veterani e l’aggiunta di qualche volto nuovo, troveremo quindi Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood, John Cena, Jason Statham e le new entry Jason Momoa, Daniela Melchior, Brie Larson e Alan Ritchson.

Al mio via…scatenate le prevendite

In un modo molto spettacolare, attraverso un teaser di pochi secondi, Dom Toretto e tutta la sua “famiglia” e non, annunciano l’apertura delle prevendite per l’acquisto dei biglietti di Fast X, al cinema dal 19 maggio 2023.

Il penultimo capitolo del franchise di Fast and Furious si prospetta essere ancora più adrenalinico dei suoi predecessori, troveremo come sempre Toretto insieme alla sua famiglia e ai villain che non gli daranno tregua. Passando da uno Stato all’altro, azionando come sempre il Nos, in questo penultimo capitolo vecchi amici si uniranno alla squadra, dove tutto sarà messo in discussione.

In attesa del trailer ufficiale, ecco il primo teaser rilasciato per il penultimo capitolo del franchise di Fast and Furious, Fast X, a maggio al cinema.