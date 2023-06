Bird Box Barcelona, Netflix rilascia il trailer dello spin off del 2018

Dopo Bird Box, uscito nel 2018, Netflix ha deciso di produrre lo spin off Bird Box Barcelona. Ecco il nuovissimo trailer in anteprima.

Era il 2018 quando il pubblico impazzì davanti a Bird Box, film con Sandra Bullock e Trevante Rhodes. La trama era ambientata in un mondo distopico dove le persone dovevano proteggersi da degli strani esseri in grado di trasformarsi nelle loro più profonde paure, perseguitarli e ucciderli. La protagonista era Malorie, una madre disposta a tutto per proteggere i suoi figli, costretta ad attraversare una pericolosa foresta. Il film si ispira all’omonimo romanzo di Josh Malerman, che in Italia è stato tradotto con La morte avrà i tuoi occhi.

La pellicola piacque tantissimo, non solo per la storia, ma anche per le interpretazioni degli attori. Oltre ai protagonisti, facevano parte del cast anche John Malkovich, Sarah Paulson, Danielle MacDonald e Machine Gun Kelly. Ancora oggi, Google indica un indice di gradimento degli utenti dell’83%.

Dal 2018 sono passati cinque anni, ma alla fine Netflix ha deciso di dedicarsi a uno spin off, Bird Box Barcelona. Come suggerisce il titolo, il film sarà ambientato nello stesso universo, ma non più negli Stati Uniti bensì in Spagna, a Barcellona.

Bird Box Barcelona, il trailer del film post apocalittico

Come suggerisce il titolo, Bird Box Barcelona sarà ambientato a Barcellona. Questa volta il protagonista è un uomo, Sebastian, che deve cercare di sopravvivere percorrendo le strade della città spagnola. Nel mentre, stringe alleanze con i vari personaggi che incontra nel suo cammino, assistendo a gioie e orrori. Ecco il trailer in inglese.

Non si tratta di un sequel, bensì di uno spin off ambientato nella stessa linea temporale del film originario. Per questo, il cast è completamente cambiato e comprende Mario Casas e Naila Schubert nei panni dei protagonisti. Ci sono anche Georgina Campbell e Diego Calva, che hanno già recitato precedentemente in Barbarian e Babylon, al fianco di Margot Robbie.

Bird Box Barcelona è diretto dai fratelli Alex e David Pastor e uscirà su Netflix durante l’estate, il 14 luglio 2023. Sarà disponibile direttamente sulla piattaforma streaming e non passerà per le sale cinematografiche. Quest’estate, infatti, il cinema sarà catalizzato da nuove e attesissime uscite come Indiana Jones – Il quadrante del destino (ultimo capitolo della saga con Harrison Ford), Mission Impossible – Dead Reckoning e Barbie. I film usciranno rispettivamente il 28 giugno, il 12 luglio e il 20 luglio.