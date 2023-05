Indiana Jones 5: tutto sul nuovo film con Harrison Ford

Tra poco più di un mese arriva nei cinema il quinto film dedicato a Indiana Jones.

Tutto quello che sappiamo su Indiana Jones e il quadrante del destino, quinto capitolo della fortunata saga con Harrison Ford. Tra un mese, per la precisione il prossimo 28 di giugno, sarà finalmente disponibile nelle sale cinematografiche Indiana Jones e il quadrante del destino, il quinto attesissimo capitolo della saga cult con protagonista l’intramontabile Harrison Ford. Ecco tutto quello che si sa sulla pellicola.

Indiana Jones 5: regia e cast

Come noto ormai da diverso tempo, questo Indiana Jones 5 verrà diretto da James Mangold. Salito alla ribalta con Ragazze Interrotte del 1999, Mangold ha ottenuto attenzione internazionale con la regia del film su Johnny Cash Quando l’amore brucia l’anima – Walk the line del 2005 e di Quel treno per Yuma con Christian Bale e Russell Crowe. In seguito il regista ha diretto il notevole Logan – The Wolverine del 2017 sull’iconico membro degli X-Men per poi lavorare ad un altro film di successo come Le Mans – La grande sfida del 2019 con Christian Bale e Matt Damon.

Il cast del film è di grandissimo livello. Oltre ovviamente ad Harrison Ford sono infatti presenti diversi altri nomi di spicco come Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Antonio Banderas e John Rhys-Davies.

Qui di seguito invece ecco il trailer italiano ufficiale della pellicola, la cui storia sarà ambientata nel 1969 a partire da un flashback riferito invece all’anno 1944.

La nuova clip del film e la durata ufficiale

In attesa del suo approdo nelle sale, Indiana Jones e il quadrante del destino verrà proiettato in anteprima al Festival di Cannes nella giornata di giovedì 18 maggio. Proprio nel corso del celebre Festival è stata tra l’altra divulgata una nuova clip. Eccola qui di seguito:

A new clip from ‘INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY’ has been released. (Source: https://t.co/3QtXJiZzjC) pic.twitter.com/iVhBNkvCds — CoveredGeekly (@CoveredGeekly) May 15, 2023

In aggiunta a ciò, è stata finalmente resa nota anche la durata ufficiale della pellicola, che avrà una lunghezza di ben due ore e mezza. Si tratta, di fatto, del film più lungo dell’intera saga di Indiana Jones.

Le parole degli sceneggiatori

Nel corso di un’intervista rilasciata per Empire, gli sceneggiatori John-Henry e Jez Butterworth hanno rivelato alcuni dettagli relativi alla stesura della sceneggiatura di questo Indiana Jones e il quadrante del destino:

“La cosa più divertente era pensare ad Harrison Ford costretto a fare le cose più assurde. Pensavamo a quale orrenda situazione potergli mettere davanti in modo da scoprire poi i suoi stratagemmi per uscirne. Harrison riesce in questo meglio di chiunque altro“.

Infine in merito alla lavorazione generale alla pellicola:

“Si è trattata di un’esperienza vecchia scuola. Carrelli, binari, lenti anamorfiche. Luci vecchia scuola, bellissimi set, acrobazie reali, viaggi per il mondo. Una sequenza alla volta. Realizzare questo film è stato bellissimo“.