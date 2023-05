5 film con Melissa McCarthy da vedere

Celebriamo il talento di Melissa McCarthy con i suoi 5 migliori film che potete recuperare anche in streaming! Ecco quali sono.

L’attrice candidata a ben due premi Oscar sta per debuttare in un altro film sulla piattaforma streaming Disney + nella pellicola remake del classico omonimo La Sirenetta: un film abbastanza insolito per l’attrice che seppur molto flessibile con il suo modo di recitare, spesso predilige la commedia ad un genere più drammaturgo. Infatti in questi suoi anni di carriera meritata, lei è sempre stata il fenomeno comico hollywoodiano e grazie alla collaborazione con Paul Feig, l’attrice ha dato vita ad una serie di commedie e personaggi iconici di grande successo sullo schermo.

Ecco quindi i 5 migliori film di Melissa McCarthy che sicuramente sono ancora molto amati dagli spettatori e dall’industria cinematografica. Da recuperare!

Le Amiche della Sposa (2011)

Probabilmente la commedia più irriverente che ha consacrato e fatto esplodere il fenomeno dell’attrice Melissa McCarthy, grazie al suo personaggio sboccato e irriverente che da alla commedia il giusto gusto dolceamaro.

Insieme a lei, Kristen Wiig, Maya Rudolph e Rose Byrne sono le protagoniste de Le Amiche della Sposa, che arriva sulla scia del genere di film che ha iniziato Una Notte da Leoni. Ma il personaggio che interpreta McCarthy si distingue: nevrotico, estremo, irresistibile. Grazie a questo film arriva la prima nomination all’oscar.

Corpi da Reato (2013)

Di nuovo una collaborazione con Paul Feig come nel primo film già citato: Corpi da Reato è un poliziesco che vi farà sbellicare dal ridere.

A Melissa McCarthy viene affiancata niente di meno che Sandra Bullock, che di commedie e personaggi iconici alle spalle ne ha a iosa. Una coppia perfetta per far esplodere la comicità di questo film, che oltre ai due personaggi interpretati che hanno una sinergia prefetta, loro due non scherzano. Il film è disponibile su Chili, Apple Itunes e Now.

St. Vincent (2014)

Questo forse è uno dei primi tentativi dell’attrice di virare verso toni un pò più agrodolci che comici. St. Vincent è un melodramma delicato e ben orchestrato da Theodore Melfi.

Protagonista del film è Bill Murray che interpreta anche lui un personaggio molto più pacato del solito e ad affiancare questa pacatezza troviamo Naomi Watts che non la smorza ma la evidenzia. Melissa invece chiude il triangolo dei protagonisti e gestisce le varie variazioni di tono in modo che non spaventino lo spettatore. Un ottimo film.

Ghostbusters (2016)

Di nuovo sulla commedia tutta al femminile per Melissa McCarthy in un remake del film omonimo, ormai culto degli anni ’90.

Un rischio immane e forse non necessario ma sta di fatto che questo remake con McCarthy funziona a dovere, diverte e rimane un film leggero come era sempre pensato di essere ma forse non si avvicina troppo ai due originali e questo divide chi tra gli spettatori era fan del primo film uscito al cinema. Nonostante questi problemi di fandom, il prodotto funziona ed è studiato a dovere, arriva allo stomaco di chi guarda, esattamente dove voleva arrivare Paul Feig, di nuovo.

Copia Originale (2018)

Concludiamo con quello che forse è stata la miglior performance di quest’attrice molto versatile e che sancisce la sua bravura in questo bellissimo film diretto da Marielle Heller per cui l’attrice ha ottenuto una candidatura all’Academy Awards.

Ispirato ad una storia vera, Copia Originale mette in scena una storia di perdizione, un conflitto interiore della protagonista del suo rapporto tra arte, creazione dell’arte e depressione. Da vedere assolutamente.