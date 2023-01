Chi è Diego Calva, protagonista di Babylon? | Viene da una serie famosissima

Diego Calva interpreta Manny Torres in Babylon, il nuovo film con Margot Robbie e Brad Pitt. Ma chi è l’attore? Ecco qualche informazione su di lui: ha recitato in una serie molto nota.

Il 19 gennaio arriva al cinema Babylon, nuovo film con Margot Robbie, che a luglio tornerà di nuovo sul grande schermo con Barbie, pellicola ovviamente ispirata all’iconica bambola prodotta da Mattel.

In Babylon l’attrice interpreta Nellie, una giovane donna che, durante gli anni ’30, vuole assolutamente entrare nel mondo dello spettacolo. Inizia così la sua avventura, tra droghe, scandali e ricatti, insieme all’amico Manny Torres, interpretato da Diego Calva. Ma chi è Diego Calva e in quali altri progetti ha lavorato?

Il cast di Babylon include artisti famosissimi nel mondo del cinema mondiale: non solo Margot Robbie, ma anche Brad Pitt, Tobey Maguire, Olivia Wilde, Samara Weaving e molti altri. Il film è una critica all’ambiente dello spettacolo, che appare luccicante e meraviglioso, ma che può nascondere insidie e pericoli. Qui Diego Calva ha interpretato Manny Torres, che condivide lo stesso sogno dell’amica Nellie, ma all’inizio comincia a lavorare dietro le quinte. Il regista Damien Chazelle ha rilasciato in anteprima una featurette dove parla del progetto.

Questo non è il primo progetto importante a cui ha lavorato, ma prima che il regista lo scegliesse aveva partecipato a una serie tv famosissima.

Diego Calva, dove ha recitato prima di Babylon

Uno dei ruoli più famosi di Diego Calva (all’anagrafe Diego Calva Hernandez) è quello del boss della droga Arturo Beltran Leyva, che ha interpretato nella serie Narcos: Mexico, spin off di Narcos con Wagner Moura. In seguito ha dichiarato per GQ di essersi “pentito” di aver recitato in quello show, dal momento che “spettacolarizza” la droga e può essere frainteso.

“C’è un momento nella carriera di un attore in cui non puoi scegliere realmente i tuoi ruoli. Sei solo grato di avere un lavoro e Narcos è uno show fantastico. Ma nel mio caso è un po’ difficile perché non sono per niente d’accordo su come ambientano la storia nel mio Paese. Ci sono molte verità e questo è sorprendente, ma ci sono anche parecchie bugie. Penso che il mio paese non abbia bisogno di altra narco-cultura e di trasformare questi tizi in eroi“.

Per essere scelto per Babylon, l’attore ha raccontato di aver mandato provini e video alla produzione per oltre un anno e di aver studiato il suo personaggio a lungo. Nonostante ora lavori con le produzioni statunitensi, sogna di fare parte del cinema latino americano.