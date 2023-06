Insidious: La Porta Rossa | Il trailer finale dell’horror di Patrick Wilson

Oltre ai tormentoni reggaeton, quest’estate è pronto a farci rabbrividire il capitolo finale della saga Insidious. Recupera il trailer finale.

Insidious torna al cinema. La saga che ci ha inorriditi in queste estati è tornata con il suo capitolo conclusivo: all’interno del film il protagonista è anche dietro la macchina da presa come regista, Patrick Wilson. La fine è un nuovo inizio e come si può vedere, il cast originario della saga torna con Patrick Wilson nel ruolo di regista e protagonista nei panni di Josh Lambert, insieme a Ty Simpkins Rose Byrne e Andrew Astor: con loro anche Sinclair Daniel e Hiam Abbass.

La saga, che conta cinque film compreso di quest’ultimo è stata prodotta da Sony Pictures a partire da una sceneggiatura scritta da Scott Teems e da una storia di Leigh Whannell, basata proprio sui personaggi creati da quest’ultimo. Il film dovrebbe uscire nelle sale italiane dal 5 luglio e sarà distribuito da Eagle Pictures.

La trama

Come in ogni suo precedente film, Insidious mantiene il format delle case infestate da presenze malefiche che prendono il possesso di chi le abita.

Questo quinto e ultimo capitolo è ambientato dieci anni dopo il loro ultimo viaggio nell’Altrove, dove Josh Lambert accompagna il figlio diciottenne Dalton al primo anno di università. Nonostante l’ambiente idilliaco, Dalton inizia ad essere perseguitato da incubi che lo tengono sveglio di notte e addirittura visioni. Josh riconosce il pericolo che l’ha accompagnato per ben cinque film e decide di intraprendere con il figlio un viaggio nel mondo dell’Altrove per salvare se stesso e la sua famiglia.

Padre e figlio affronteranno così i demoni di un oscuro passato che li riguarda da vicino poiché saranno proprio i fantasmi della loro famiglia a perseguitarli: come se non fosse abbastanza anche una serie di nuovi e più spaventosi terrori li attendono dietro la porta rossa. Chissà cosa dovremo aspettarci da questo film: speriamo sia solo all’altezza dei suoi predecessori.