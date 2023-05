Barbie: il nuovo trailer del film con Margot Robbie

Online il nuovo trailer del film con protagonista Margot Robbie.

Pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Barbie, film in uscita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 20 luglio.

Tra poco meno di due mesi, il prossimo 20 di luglio, farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche italiane Barbie, film dedicato alla celeberrima bambola della Mattel con Margot Robbie nelle vesti della protagonista. Da pochissimo, è online il nuovo trailer ufficiale della pellicola.

Il nuovo trailer di Barbie

La Warner Bros ha finalmente pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Barbie. Regista del film è Greta Gerwig: dopo aver fatto il suo debutto alla regia con l’acclamato Lady Bird, film che ottenne cinque candidature ai Premi Oscar del 2018, la statunitense classe 1983 si è poi confermata sugli stessi livelli con Piccole Donne, film tratto dal romanzo omonimo di Louisa May Alcott con un cast composto da Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Laura Dern, Meryl Streep e Timothée Chalamet.

Le premesse per questo Barbie, nuova opera della quinta donna in assoluto ad essere candidata come migliore regista agli Oscar, sembrerebbero dunque essere a dir poco ottime. Ecco qui di seguito il trailer italiano ufficiale del film.

Il cast di Barbie

Per quanto riguarda il cast di Barbie, nel ruolo della protagonista ecco Margot Robbie (Barbie). Salita alla ribalta grazie anche e soprattutto a The Wolf of Wall Street del 2013 di Martin Scorsese, l’attrice australiana classe 1990 ha poi recitato anche in altri film come Focus – Niente è come sembra del 2015, The Legend of Tarzan di David Yates del 2016 e I, Tonya di Craig Gillespie del 2017. Infine, il ruolo di Sharon Tate in C’era una volta a…Hollywood di Quentin Tarantino, cui si aggiungono le apparizioni nei panni di Harley Quinn nei film del DC Universe Suicide Squad e Birds of Prey.

Ad affiancare Margot Robbie c’è un altro nome illustre, ovvero quello di Ryan Gosling (Ken). Dopo essersi fatto conoscere per le interpretazioni in film come Il sapore della vittoria – Uniti si vince, Formula per un delitto e The Believer, Gosling ottiene il successo internazionale grazie a Le pagine della nostra vita. Da lì l’ascesa prosegue, con ben due candidature ai Premi Oscar come miglior attore prima nel 2007 per Half Nelson e poi nel 2017 per La La Land. Degne di nota, tra le altre, anche le interpretazioni in altre pellicole come ad esempio La Grande Scommessa di Adam McKay del 2015 e soprattutto Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve del 2017.

A completare il cast di Barbie di Greta Gerwig vi sono infine, tra gli altri, Emma Mackey, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell, Ana Cruz Kayne, Scott Evans e Helen Mirren.

La trama del film

La trama di Barbie si concentra per l’appunto sul personaggio interpretato da Margot Robbie che viene espulso un giorno dalla città di Barbieland in quanto non rispondente ai canoni di perfezione stabiliti dalla cosiddetta società delle bambole.

Un evento che porterà Barbie a doversi mettere alla prova con il mondo reale e con una vita totalmente diversa da quella che aveva sempre condotto fino ad allora.