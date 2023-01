Babylon: in arrivo il nuovo film con Brad Pitt e Margot Robbie

Il nuovo film di Damien Chazelle, con Brad Pitt e Margot Robbie arriverà nelle sale il prossimo 19 gennaio. Cosa sappiamo fino ad ora.

Il regista del film ha dichiarato, in un’intervista a Vanity Fair, di “voler fare un film grande, epico e multi-personaggio, ambientato agli albori di Hollywood, quando tutto stava nascendo”. La pellicola è ambientata nella Hollywood negli anni 20, periodo di grandi cambiamenti. Il cineasta Damien Chazelle, pluripremiato per La la land, voleva realizzare il film già 15 anni fa. Chazelle aveva appena terminato le riprese di Whiplash, ottenendo numerosi premi.

Damien Chazelle, 15 anni fa, era ancora giovane, forse un po’ troppo per ambire ad un progetto così grande. C’era l’idea ma mancava l’esperienza. Così, aspettando e lavorando, oggi si è realizzato un sogno grande che custodiva nel cassetto. Tra gli attori di Babylon, il lungometraggio dalla durata di oltre 3 ore, i grandissimi Brad Pitt e Margot Robbie.

La trama ufficiale di Babylon

Babylon ha il coraggio di essere un’avventura avvincente della Hollywood degli anni 20: tutti i sognano Los Angeles. Gli appassionati del cinema si avvicinano a LA, il cinema passa dal muto al sonoro. Hollywood diventa una meta ambita. Ecco la trama ufficiale:

Los Angeles negli anni ’20. Una storia di ambizione smodata ed eccesso sfrenato, l’ascesa e la caduta di vari personaggi nella creazione di Hollywood, un’epoca di decadenza e depravazione sfrenate.

Il cast sensazionale di Babylon

Il regista 15 anni fa si trasferì a Los Angeles per respirare un’aria diversa, fatta di ambizione, sogno e talento. Da qui è nata l’idea del film. Negli anni, il film ha preso sempre più vita, vedendo la luce. Nella pellicola ritroviamo un cast mozzafiato, dato dalla partecipazione di Brad Pitt e Margot Robbie. I due interpretano due attori in momenti diversi della loro professione. Chazelle ha detto che:

“È stato magico perchè era come se entrambi sono stati in grado di mettere loro stessi nei loro personaggi”.

Margot Robbie in Babylon è Nellie LaRoy, una giovane attrice dal carattere estroverso e vivace. Nellie sarà quasi da subito sotto i riflettori di Hollywood per vicissitudini che la guarderanno da vicino. Brad Pitt invece sarà un attore famoso, Jack Conrad, una “star del cinema che ama far festa”, ha dichiarato il regista. Gli attori Brad Pitt e Margot Robbie, in forte sintonia anche sul set, avevano già lavorato insieme in C’era una volta… a Hollywood, film del 2019 di Quentin Tarantino.

Ricordiamo che la maggior parte dei personaggi del film sono frutto della fantasia del regista, ispirato però da molte star di Hollywood.