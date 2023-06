Il trailer della nuova serie Netflix Glamorous con Kim Cattrall

La nuova serie Netflix in cui la star di Sex and The City, kim Cattrall cercherà di costruire un impero del makeup. Ecco il trailer e data di uscita.



Il primo trailer ufficiale della prossima serie di Netflix, Glamorous, presenta la star di Sex and the City, Kim Cattrall, mentre cerca di costruire un suo personalissimo impero nel regno del makeup. La serie è interpretata da Cattrall nei panni di Madolyn Addison, una modella leggendaria la cui attività di cosmetici è in crisi, e Miss Benny nei panni di Marco Mejia, una giovane persona non binary e totalmente queer, la cui vita ha bisogno di una svolta. Caso vuole che questa svolta avvenga quando Addison decide di dargli una possibilità vedendo del potenziale in lui.

Possiamo vedere una piccola anteprima ai personaggi di Miss Benny e Cattrall, che intanto ha recentemente fatto notizia per il suo ritorno bomba in And Just Like That nella seconda stagione, nei panni di Marco e Madolyn attraverso il primo trailer ufficiale di Glamorous, con lo show che sarà presentato all’interno del catalogo stramingt Netflix a giugno 22.

Tutto quello che sappiamo su Glamorous

Glamorous è stato creato e prodotto da Jordon Nardino, che in precedenza ha lavorato anche in Star Trek: Discovery e Quantico come co-produttore esecutivo.

Ha anche scritto quattro dei 10 episodi della prima stagione di Glamorous. Damon Wayans Jr. e Kameron Tarlow invece saranno anche i produttori esecutivi attraverso la loro compagnia Two Shakes Entertainment. Insieme a Cattrall e Miss Benny, questa nuova serie tv Netflix vedrà protagonisti Zane Philips nei panni del figlio di Madolyn e direttore delle vendite, Chad, e Jade Payton nei panni dell’assistente di Madolyn, Venetia.

La storia di Glamorous si concentra sulla relazione tra Madolyn, la cui attività di makeup sta fallendo a causa di quello che crede sia un sabotaggio, e Marco, che sta cercando di conoscere se stesso e cosa vorrebbe dalla vita in generale. Madolyn assume Marco e insieme cercheranno di indagare e andare a fondo sul presunto sabotaggio. In cambio, insegna a Marco tutto quello che sa sugli affari e sul successo.

Glamorous è anche l’ultimo dei progetti LGBTQ+ di Cattrall, dopo la sua apparizione nel reboot di Queer As Folk della piattaforma di streaming, Peacock. All’interno dello show infatti si cercherà di parlare di tematiche come l’identità queer, il conoscere se stessi e la propria autostima e autoconvalidazione, temi molto cari alla comunità.