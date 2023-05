Netflix: le novità principali di giugno 2023

Ecco le uscite principali di Netflix per il mese di giugno.

Si è giunti ormai alle fasi conclusive di questo mese di maggio. Con l’inizio del prossimo mese di giugno, periodo che segna l’inizio della stagione estiva, si andrà incontro anche all’atteso aggiornamento delle varie piattaforme streaming tra cui ovviamente Netflix. Ecco qui di seguito le uscite principali di giugno per quanto riguarda sia le serie tv che i film.

Le serie tv di Netflix di giugno 2023: attesa per Black Mirror

Quello di giugno sarà per Netflix un periodo caratterizzato da tantissime uscite degne di nota in ogni ambito, dai film e le serie tv fino ad arrivare anche ai documentari. Per le serie, uno dei titoli di spicco sarà rappresentato senza ombra di dubbio dalla sesta stagione di Black Mirror, trasmessa internazionalmente proprio su Netflix a partire dalla terza stagione e la cui data di uscita non è stata ancora rivelata in via ufficiale.

Questo il post social della stessa Netflix in merito all’attesissimo nuovo capitolo di Black Mirror.

Black Mirror is BACK! Season 6 is coming this June. pic.twitter.com/AQmoO4N40A — Netflix (@netflix) April 26, 2023

Enorme attesa si può però registrare anche per la terza stagione di The Witcher, serie che vede protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Questo terzo capitolo sarà diviso in due parti: i primi cinque episodi saranno disponibili a partire dal 29 giugno, mentre i successivi cinque usciranno invece il 27 luglio.

In merito invece ai contenuti non originali Netflix in arrivo sulla piattaforma da segnalare sono la terza stagione di New Amsterdam e la sesta stagione di Riverdale.

I nuovi film del catalogo Netflix per giugno

Novità importanti sono però presenti anche per quanto riguarda i film. In merito ai prodotti targati Netflix, titoli estremamente interessanti in uscita sono il musical A Beautiful Life, i film romantici Missed Connections e Ricchi D’Amore 2 e, soprattutto, Tyler Rake 2, secondo capitolo della saga action con protagonista Chris Hemsworth.

Tra i prodotti non originali Netflix non mancano certamente i titoli di spessore. Basti pensare ad esempio ad Attacco al potere 2 con Gerard Butler e soprattutto al cult Eyes Wide Shut, ultimo capolavoro di Stanley Kubrick uscito nei cinema nel 1999 con protagonista la coppia formata da Tom Cruise e Nicole Kidman.

Netflix: tutte le uscite di giugno 2023

Ecco di seguito una rassegna delle principali novità di Netflix per giugno 2023.

FILM

A Beautiful Life

Missed Connections

Ricchi D’Amore 2

Ehi, sto crescendo

Merve Kult

Tyler Rake 2

Dalla mia finestra: al di là del mare

The perfect find – Tutto è davvero possibile

Number number! – L’oro di Johannesburg

Il morso del coniglio

Nimona

Attacco al potere 2

Eyes Wide Shut

Il richiamo del silenzio

Power Rangers

Tre metri sopra il cielo

Hawaiian Gardens

Brava Gente

Me Contro Te Il Film – Il mistero della scuola incantata

Harriet

Malignant

Frammenti dal passato – Reminiscence

Un figlio di nome Erasmus

SERIE TV

I tre giorni dopo la fine (Miniserie)

Manifest (Stagione 4 – Parte 2)

Scoop (Stagione 1)

Valeria (Stagione 3)

Vortex – Crimini dal passato (Stagione 1)

Barracuda Queens (Stagione 1)

Non ho mai… (Stagione 4)

I Segugi (Stagione 1)

Madre de Alquiler (Stagione 1)

Divorziamo! (Stagione 1)

Glamorous (Stagione 1)

The Witcher (Stagione 3 – Parte 1)

Black Mirror (Stagione 6 – Data da confermare)

New Amsterdam (Stagione 3)

Riverdale (Stagione 6)

ANIME E ANIMAZIONE

L’attacco dei giganti – Il film – Parte 1: l’arco e la freccia cremisi

L’attacco dei giganti – Il film – Parte 2: le ali della libertà

Lego Ninjago (Stagione 4)

My Little Pony: ritrova la tua magia (Stagione 4)

Questo mondo non mi renderà cattivo (Stagione 1)

Human Resources (Stagione 2)

Black Clover: la spada dell’imperatore magico

Narvalo o quasi (Stagione 1)

Skull Island (Stagione 1)

Ooku – Le stanze proibite (Stagione 1)

DOCUMENTARI & COMEDY

L’amore è cieco: Brasile (Stagione 3)

Arnold (Miniserie)

Tour de France: sulla scia dei campioni (Stagione 1)

Tex Mex Motors (Stagione 1)

Le carte dell’assassino (Miniserie)

Amy Schumer: Emergency Contact

Il nostro pianeta II (Miniserie)

Salvate Maya